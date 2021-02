Hace ya casi 20 años que Gilberto Cotelo, entonces presidente del Marineda Atlético, se puso en huelga de hambre en María Pita para reclamar la construcción de unas pistas municipales que sustituyesen a las de Riazor, cerradas en 1995. Fue en agosto de 2001. En la protesta, que incluso contó con un relevo de 24 horas frente al Concello, participó también Andrés Díaz, que acababa de regresar del Mundial de Edmonton y que trotó por la céntrica plaza enfundado en una camiseta blanca con el lema “¿Dónde entrenamos?”. Han pasado dos décadas y nada ha cambiado. Hay incluso quien piensa que la situación solo ha ido a peor, con el agravante de la pandemia que limita todavía más las ya precarias condiciones.

“Llevamos 26 años de prestado”, resumen tres de los referentes actuales como José Carlos Tuñas (Coruña Comarca), Toto Bazán (Marineda Atlético) y Necho Fernández (Escuela de Lanzadores de A Coruña), que junto con el Riazor, que entrena en el Palacio pero también se beneficiaría de unas nuevas instalaciones, forman el tejido atlético coruñés. La única pista de la ciudad, en Elviña, pertenece a la Universidad y el acceso a ella, a través de un convenio con el Concello, es escaso no solo en el número de participantes y de horas, sino en lo que se puede hacer y no en ella. Los lanzamientos, por ejemplo, están prohibidos. Y además la tienen que compartir con otras disciplinas y colectivos. Su reivindicación es clara: una pista municipal para el atletismo en la que tengan cabida todas las especialidades, con un gimnasio y un módulo cubierto para los días de lluvia “como ya hay en otras muchas ciudades de España similares a la nuestra”. Una instalación a la altura de una A Coruña, que se está quedando atrás no solo con respecto a otras de España, sino mismo de Galicia.

Andrés Díaz, esta semana de actualidad porque le arrebataron el récord de Europa bajo techo de los 1.500 metros, explicó a la perfección los que significa para el atletismo coruñés continuar con este mismo problema: “Ahora mismo podría haber por ahí otros Andrés Díaz y nunca lo sabremos porque no tiene un sitio para entrenar. Igual no pueden ni pisar una pista porque dadas las limitaciones todos los clubs tienen listas de espera para entrar”. El exatleta, que en su día se tuvo que ir a Madrid para disfrutar del alto rendimiento, aprovecha para poner el acento sobre lo que considera una de las deudas históricas de la ciudad. “Si mi récord tenía 22 años, más está durando esta situación, porque se remonta a 1995 y desde entonces ha habido muchas promesas, pero ninguna solución”, se lamenta.

“Es un problema endémico”, denuncia José Carlos Tuñas, entrenador del Coruña Comarca. “Y en 26 años solo han ido poniendo parches”, añade Toto Bazán, presidente del Marineda Atlético, que recuerda que ya el alcalde Francisco Vázquez les prometió en su momento unas pistas donde ahora están los campos de Visma. Para Tuñas, desde el cierre de Riazor y el traslado primero al INEF de Bastiagueiro y después a Elviña, “el atletismo se vino para abajo” y cree que poco a poco se ha ido recuperando hasta el momento actual, con un auténtico boom que hace que todos los clubs tengan listas de espera para entrar, por lo que si no se soluciona esta falta de espacio, “el panorama volverá a ser desolador”. “Estamos atados de pies y manos”, insiste y Bazán, que recalca que todo lo que han conseguido ha sido a base de “presionar mucho”, suma a la lista de contrariedades el hecho que para poder hacer musculación tengan que ir al Palacio de los Deportes de Riazor, cuya sala “tiene los mismos aparatos que hace 40 años”.

“Las condiciones no son las idóneas, ni mucho menos y tenemos potencial para algo más que un atletismo de andar por casa”, afirma Tuñas, que no es pocas ocasiones se ha llevado a sus atletas a entrenar a parques y playas. También tiene experiencia en eso Necho Fernández, entrenador de la Escuela de Lanzamientos, para el que el problema es todavía más grave porque en Elviña “está prohibido lanzar”. “Para nosotros es una norma caprichosa, se puede jugar al fútbol, se puede correr, se puede jugar al rugby... pero no se puede lanzar”, dice el técnico, que tiene la base de la Escuela, de la que han salido cuatro olímpicos, en el INEF, aunque ha conseguido que una de sus alumnas, Carmen Sánchez, tenga acceso al Palacio de Riazor.

Reconocen que el Concello, con su actual Gobierno local, ha hecho un intento por municipalizar las pistas de Elviña, pero que se chocó de bruces contra la Universidad. “Si esa vía se agotó, habrá que buscar otra. Ya no sé por dónde pasa, si un modulo, si unas nuevas instalaciones... pero una ciudad como A Coruña tiene que tener una instalación moderna que cubra las necesidades de todas las disciplinas atléticas.”, incide Fernández. “Es una promesa electoral”, recalcan. Pero ya están hartos de palabras. “Yo lo que quiero ver ya es una partida de presupuesto para esto”, añade Tuñas, que no solo apunta al Concello, sino más arriba. “La Xunta ha invertido en otras ciudades, como Ourense, Vigo o Ribeira. El trato tendría que ser igual, más cuando aquí hay un volumen enorme, sobre unas 1.500 licencias. Es un agravio comparativo y nos estamos quedando desfasados con el resto”, analiza Tuñas. En los últimos fines de semana, debido a las restricciones de la Xunta, muchos atletas de la ciudad han ido a competir a pistas de Asturias. Pero ya estaban acostumbrados al exilio porque en A Coruña es muy complicado organizar nada. “Tienes que pedirle al Concello, el Concello a la Universidad que pone mil trabas...”, desvela Bazán y los tres lanzan un grito unánime: “No podemos seguir así”.

El Trofeo Andrés Díaz, otra petición

El uno de los últimos plenos municipales de A Coruña toda la Corporación votó a favor de un Trofeo de atletismo con el nombre de Andrés Díaz. El homenaje que la ciudad le debe probablemente a uno de sus mejores atletas de todos los tiempos. Tres veces olímpico, una medalla Mundial bajo techo y varios puestos de finalista al aire libre, uno de los nombres ligados a la elite de una de las pruebas con más prestigio a nivel nacional e internacionales, el 1.500 metros. Pero el Trofeo Andrés Díaz es todavía algo menos que un proyecto, sin partida presupuestaria ni nada que indique su celebración a corto plazo, si bien la situación sanitaria todavía no ha dado ni un solo respiro como para pensar en competiciones, de momento, prohibidas en Galicia salvo las de ámbito nacional. “Se están gastando mucho dinero en las pruebas populares, pero se están olvidando del atletismo federado. Si hay 15 carreras populares, debería haber al menos la mitad de las otras”, señala José Carlos Tuñas.