Ni una temporada tan extraña como esta, condicionada completamente por la pandemia, ha podido con él. Un año más, Juan Manuel Morales del Castillo se proclamó campeón de España máster en los 20 kilómetros marcha. Fue ayer en Sevilla, donde el atleta, coordinador y entrenador del Marineda Atlético, fue el mejor en la categoría de más de 40 años. En realidad, el coruñés cruzó la línea de meta en primera posición de todas las categorías con un tiempo de 1 hora, 32 minutos y 35 segundos.

Morales fue el más rápido de los máster. El segundo en terminar fue Luis Mario Muñoz, del ADA Yeclano, con un registro de 1 hora, 34 minutos y 9 segundos, pero en este caso se trataba de un atleta de la categoría de más de 35 años. Por lo tanto, los compañeros de podio del coruñés fueron el vigués José Fernández Nieves, del Celta, con 1 hora, 35 minutos y 32 segundos que le valió la plata, aunque con prácticamente tres minutos más que el del Marineda Atlético, y Ángel Blanco Hidalgo, del Atletismo Alcorcón, ya todavía más alejado con 1 hora, 38 minutos y 5 segundos.

La ciudad andaluza acogió tres Nacionales en uno. Por un lado, el Campeonato de España en ruta (50 kilómetros masculino y 35 kilómetros femenino); por otro el Campeonato de España máster y por último, el Campeonato de España por federaciones en categorías sub 20 y sub 16. En este último participó Ismael Díaz Sánchez, del Club Atletismo Sada, que se clasificó decimocuarto en los 10 kilómetros entre los sub 18. El coruñés, de tan solo 16 años, debutó con una buena actuación —eran 27 participantes— y firmó un tiempo de 51 minutos y 42 segundos.

En cuanto al Campeonato de España en ruta, destacó el título, récord de España y segunda mejor marca mundial de la historia de la andaluza María Pérez en los 35 kilómetros (2h44:17), distancia en la que la joven gallega Antía Chamosa finalizó quinta. En los 50 kilómetros el oro fue para Claudio Villanueva aunque el que acaparó las miradas fue Chuso García Bragado que a sus 51 años y dos prótesis de cadera finalizó la prueba con el récord del mundo de veteranos de más de 50 años.

Nacional sub 23

En Valencia, por otro lado, tuvo lugar el Campeonato de España de la categoría sub 23. Con la baja de última hora de uno de los grandes favoritos, Elian Numa López, que prefirió no forzar por una lesión en el pie de cara al Nacional absoluto y a la temporada al aire libre, la participación coruñesa corrió a cargo tan solo de su compañero —de club y de prueba— Lucas Fernández Eiroa y de Kristian Krasnov (CA Sada).

El del Coruña Comarca no pudo repetir la final del pasado verano al aire libre en la distancia de 800 metros. Se quedó a seis décimas de lograrlo. Terminó su semifinal en cuarta posición con 1.56.12. Pasaban los dos primeros y los dos mejores tiempos y fue octavo en el global. Krasnov, por su parte, fue sexto en su serie de 400 metros con un registro de 50.48 segundos.