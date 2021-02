Para poner el ejemplo de que no hay que rendirse hasta que el árbitro pita el final hay que poner, desde ayer, el vídeo del partido del CRAT contra el Cisneros. Las coruñesas habían dominado por la mínima (5-0) desde el minuto 10, pero cuando solo quedaban seis para la conclusión sufrieron el mazazo de la remontada del rival. Sin embargo, no estaban dispuestas a bajar los brazos. Robaron el oval, se hicieron con la posesión y durante varios minutos acosaron a las madrileñas prácticamente sobre la línea de marcaje, pero sin encontrar el hueco. Ya con el tiempo cumplido siguieron insistiendo hasta que Miriam miró a su izquierda, encontró a Alejandra y esta se lanzó con el balón al suelo en la zona de marcaje con los saltos de alegría de todo el banquillo. Pese a todos los problemas, el CRAT lo había vuelto a hacer. Obrar el milagro. Y con este, puede seguir creyendo en clasificarse para el play off.

Eran muchos los factores en contra del conjunto dirigido por Helena Roca y Jos Portos. Pero también es mucho el carácter de una plantilla que, sin varios de sus baluartes —como Castelo y Medín, con la selección española en el Europeo—, y sin encontrar un juego brillante, supo aferrarse al partido desde la defensa. No hubo demasiada continuidad en los ataques, ni para uno ni para otro equipo. Portos ya predijo que esperaba un encuentro “raro” por la multitud de bajas. Y salvo el ensayo de Claudia Barrio a los 10 minutos, los errores superaron a los aciertos. El CRAT se mostraba muy seguro en defensa, pero no volvió a acercarse a la zona de peligro de su rival. El Cisneros sí estuvo a punto de marcar, pero respondió bien la zaga local. Así transcurrían los minutos sin que nada cambiase. Pero lo mejor estaba reservado para el final. El ensayo madrileño, con una excelente galopada, con transformación que ponía el 5-7. Y la remontada (10-7) final. Como dato, las dos autoras de los ensayos coruñeses tienen 18 años. Este CRAT tiene presente, pero sobre todo, mucho futuro.

España, con Mónica Castelo, arrolla Rusia en el Europeo

La selección española femenina de rugby, con la jugadora coruñesa Mónica Castelo como titular, derrotó con mucha claridad a Rusia por 51-7 y dio un paso hacia delante en su afán por clasificarse para el Mundial tras un partido, el primero del Campeonato de Europa, disputado ayer en el estadio Pedro Escartín de Guadalajara. Las rusas comenzaron con fuerza y pronto hicieron honor a su apelativo de Osas poniendo a su favor un 3-7, pero las Leonas supieron sufrir y poco a poco fueron cuajando la victoria. La próxima semana tendrán que refrendarla con otro triunfo frente a los Países Bajos, que supondría revalidar el título continental, un paso indispensable para seguir quemando fases de cara a su objetivo final, el Mundial de Nueva Zelanda. Con la selección también está la coruñesa Paula Medín y su compañera en el CRAT Paula Requena.