Nicolás Ortega consiguió ayer la medalla de bronce en lanzamiento de disco en categoría sub 18 en el Campeonato de España de lanzamientos largos que se disputó en Castellón. El pupilo de la Escuela de Lanzadores, que compite por el Coruña Comarca, logró una mejor marca de 53 metros y 24 centímetros en su segundo intento, lo que le hizo subir al podio y volver a colgarse una presea nacional.

El joven coruñés, de 16 años, llegaba con buenas sensaciones después de haber logrado el fin de semana anterior su mejor marca personal en un control celebrado en Oviedo con 49,99. Ya en su primer lanzamiento rompió la barrera de los 50 metros y se fue hasta los 52,24, lo que le situaba en puestos de podio, de los que ya no se bajaría más. En el segundo mejoró un metro la marca con 53,24. Después hizo dos lanzamientos por encima de 50, pero más cortos (51,88 y 51,29) y finalizó el concurso con dos nulos, por lo que no pudo optar a sumar más centímetros e intentar escalar algún puesto más.

Por delante de él, Aleix Camats se llevó la medalla de plata con 54 metros y 52 centímetros mientras que Javier Cruz se proclamó campeón con un lanzamiento, también el segundo en su caso, que se fue hasta los 55,61 metros. En Castellón también competía Paula Piñón, compañera de Ortega en la Escuela de Lanzamientos de A Coruña, que fue sexta en jabalina y octava en disco en la categoría sub 20. El medallero gallego se completó con el oro de Irene Gómez en martillo sub 20 y la plata de María Pena en jabalina sub 20.

Oros de Toimil y Peleteiro

En Madrid se está disputando el Campeonato de España absoluto bajo techo con poca presencia gallega, pero de mucha calidad. En la jornada de ayer, la segunda —la primera del viernes la protagonizó el récord de España de pentatlón de María Vicente—, hubo dos medallas de oro. Una para la mugardesa Belén Toimil en lanzamiento de peso y otra para Ana Peleteiro en triple salto, con la tercera mejor marca europea del año para la ribeirense (14,21 metros). Ambas eran las favoritas y refrendaron su condición. El que hoy tendrá que hacer lo mismo es Adrián Ben, clasificado para la final de 800 metros.