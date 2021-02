El Liceo en la nueva OK Plata femenina y el Compañía de María en la OK Bronce masculina conocerán el próximo día 2 de marzo sus calendarios para la competición nacional, que arrancará el día 13. Aunque las competiciones gallegas aún no habían finalizado, ya que tuvieron que ser paradas por las restricciones de la Xunta ante la tercera ola de la pandemia, la Federación decidió elegir a los dos primeros clasificados. El Liceo iba líder en la tabla femenina y el Compañía era primero de uno de los grupos. En el otro lo era el Compostela, también clasificado para la OK Bronce.

En el caso de las verdiblancas, intentarán lograr en la pista el ascenso que se les negó en los despachos el pasado verano, cuando la plaza vacante en la máxima categoría fue adjudicada al Borbolla. Tendrán un rival valenciano, dos madrileños, uno vasco, uno navarro y otro gallego. Este tendría que ser el Borbolla, segundo, pero todavía no ha decidido su participación.

El equipo sénior de Compañía ya disputó el año pasado esta competición. Puede ser una vía de salvación ya que el equipo de OK Plata ocupa ahora mismo puestos de descenso.