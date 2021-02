Ana Peleteiro y Belén Toimil son las dos atletas gallegas seleccionadas para disputar el Campeonato de Europa de Atletismo, que se disputará del 5 al 7 de marzo en Torun (Polonia). Para la triplista del Barbanza será la oportunidad de defender su título actual, logrado hace justo dos años en Glasgow, donde firmó un registro de 14,73 con el que batía, además, el récord de España.

La lista final de atletas españoles en Torun asciende finalmente a 37, tras la incorporación de la mugardesa Belén Toimil en peso y de Fátima Diame en longitud, a las que la Federación Europea de Atletismo les ha cedido las plazas por ránking al no tener la mínima europea

Ana Peleteiro defenderá su corona continental tras mostrar buenas sensaciones en Gallur, escenario el fin de semana pasado del Campeonato de España en pista cubierta, donde la ribeirense logró su sexto título nacional bajo techo con un registro de 14,21 metros, a 9 centímetros de la mínima para el Europeo, pero que la colocaba tercera en el ránking europeo del año en triple salto.

Esta misma semana disputó, en el mismo escenario, el Meeting Internacional de Madrid, donde fue sexta en una prueba en la que no le salió nada. Realizó cuatro nulos y en la sexta tentativa se fue hasta unos 13.88 que maquillaron un concurso irregular para la de Ribeira, que sin embargo llega plena de confianza para la cita continental, gracias a su actuación en el Nacional. “Las sensaciones son buenas, veníamos a probar cosillas porque estábamos un poco perdidos en algunos cambios. Hemos vuelto a la carrera de siempre, que es lo que estábamos cambiando, y estoy contenta por las sensaciones y por la competición en sí”, insistía tras proclamarse campeona de España: “Veníamos a hacer un entrenamiento de calidad y podemos irnos contentos. No me he ido todo lo lejos que me gustaría, pero estoy en el camino correcto”, anuncia. Un camino que confía que le permita revalidar su corona europea.

Peleteiro huye de la presión en cuanto a su condición de actual campeona. “Hace dos años llegaba lesionada, nadie confiaba en mí y llegué allí y batí el récord de España e hice mi mejor marca”, subraya.

En cuanto a la mugardesa, su selección hace justicia a la formidable temporada invernal de la lanzadora mundialista, que recientemente mejoraba su mejor marca personal en 62 centímetros, llegando hasta los 17,86. Además, viene de lograr el oro en el Campeonato de España en pista cubierta, con un lanzamiento de 17,81. El récord de España (17,94) y superar la barrera de los 18 metros son los siguientes objetivos de la gallega, que ya no ve como algo utópico sellar su billete para los Juegos de Tokio.

Pero, antes, acude a Torun con la intención de realizar un buen papel en una temporada en la que empiezan a dar sus frutos el trabajo en la técnica giratoria bajo la dirección de Carlos Burón y tras perder unos 20 kilos desde 2019. Tomil se vio con “chispa” en el Nacional y, además de uno oro, se ganó el billete para el Europeo.

Por su parte, Álvaro de Arriba y Jorge Ureña, actuales campeones de Europa de triple, 800 y heptatlón, también defenderán sus títulos europeos y liderarán, junto a Peleteiro, un equipo español donde Mohamed Katir es el único miembro del equipo español que tiene la mejor marca europea de la temporada: 7:25.39 en los 3.000 metros, conseguida el 29 de enero pasado en Karlsruhe (Alemania), donde se clasificó segundo, a continuación del keniano Bethwell Birgen.

El torneo contará con todas las medidas sanitarias establecidas en el protocolo de European Athletics: el uso de mascarillas será obligatorio en todo momento, excepto para los atletas en competición.