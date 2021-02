El sorteo, una vez más, no sonrió al Deportivo Liceo, que quedó emparejado con el Barcelona y el Benfica en la fase de grupos de la Liga Europea, que se disputará en fase única, todavía por determinar, del 9 al 11 de abril. El encuentro contra los azulgrana será el día 9 y el que les enfrentará a los lisboetas, el 10. El nuevo formato de la competición continental, improvisado después de varios aplazamientos, se compone de esta fase de liguilla, con tres grupos de tres equipos y solo el primero de cada uno y el mejor segundo pasarán a la Final a 4, que tendrá lugar el 15 y 16 de mayo.

“Cualquiera de los equipos iban a ser complicados, hablando de la Champions es así”, valoró ayer Juan Copa el sorteo, intentando sacar algo positivo de que su equipo hubiese quedado encuadrado en el denominado grupo de la muerte: “Lo importante es saber ya con antelación los rivales que nos tocan para poder hacer scouting. En el caso del Barça lo tenemos más reciente y ya hay ganas de poder jugar contra ellos. Y el Benfica ya miraremos, está claro que tiene muy buen equipo, muy buenos jugadores y muy buen entrenador. Tomaremos nota pero le preguntaremos también a Adroher, que viene de allí”. Muy contentos de poder jugar la Copa de Europa

Del Barcelona, líder de la OK Liga y que hace unas semanas ganó en el Palacio de los Deportes de Riazor por 3-7, poco más hay que se pueda decir. Del Benfica, dirigido por el exseleccionador español Alejandro Domínguez, tampoco. En sus filas, algunos de los mejores jugadores del mundo, como el coruñés Eduard Lamas, el ex del Liceo Lucas Ordóñez y su compatriota Carlos Nicolía. Una misión complicadísima, pero para cualquiera de los tres equipos del grupo.

El del Liceo es el C. En el A se enfrentarán el Porto, el Noia y el Barcelos y en el B, el Sporting de Portugal, el Reus y el Oliveirense. Nueve equipos, cinco portugueses y cuatro españoles, los nueve del máximo nivel. “Estamos muy contentos de poder jugar la Liga Europea”, concluye Juan Copa su valoración. Estar entre esos nueve grandes ya significa estar en la elite.

Aplazado el partido de hoy en Palafrugell por un positivo por COVID en el cuadro local

El Palafrugell-Liceo que tenía que disputarse hoy a las 20.00 horas, correspondiente a la vigésimo primera jornada de la OK Liga, fue suspendido a última hora de ayer al conocerse que uno de los jugadores del equipo local, que empezó a encontrarse mal, había dado positivo por COVID. Al equipo verdiblanco, por lo menos, no le pilló el aplazamiento ya en Cataluña, ya que tenía previsto desplazarse a Barcelona hoy por la mañana. Ahora ambos conjuntos tendrán que pactar una nueva fecha para disputar el encuentro, teniendo en cuenta que justo el próximo mes arranca la competición continental y que los coruñeses tendrán el calendario más apretado. No es la primera vez que el Liceo se ve afectado por aplazamientos en lo que va de temporada. De hecho, el partido de la primera vuelta contra el Palafrugell ya no pudo disputarse en la fecha prevista. Tampoco los de Voltregá y Lloret. “La familia del Deportivo Liceo quiere desearle al afectado a mejor recuperación posible”, escribió el club en sus redes sociales.