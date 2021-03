La evolución y mejoría del Borbolla ya se manifiesta en la clasificación. Después de ganar el sábado al Areces, el conjunto de Monte Alto es tercero de la segunda fase, en la que ocho equipos se rifan las tres plazas de permanencia y las cinco de descenso. Es decir, en este momento, las coruñesas están salvadas. “Pero quedan cinco finales y con cinco equipos que nos lo vamos a acabar jugando”, analiza Lucía Yáñez, una de las goleadoras del fin de semana. “Pero ahora ya dependemos de nosotras mismas y queremos seguir así”, añade.

Para la coruñesa, de 20 años, el Borbolla está haciendo lo que tenía que hacer, una segunda fase casi perfecta. “Estamos en una buena racha. Solo fallamos en Vila-sana pero estuvimos a punto de puntuar”, explica. Aunque ahora les queda dar el paso de ganar fuera de casa en otra final el sábado en Vilanova. “En Monte Alto hacemos buenos partidos pero el fin de semana tenemos que salir a ganar para llevarnos los tres puntos”, indica. El objetivo, que veían con prismáticos hace unas semanas, se acerca. “Con el trabajo sabíamos que iban a acabar llegando los resultados. Siempre creímos que podíamos, incluso cuando estábamos abajo. Y muchos equipos han reconocido que están muy sorprendidos”, desvela.

La última victoria fue el sábado contra el Areces, partido en el que Lucía Yáñez —su hermana gemela Lara también juega en el equipo— se encargó de abrir el marcador nada más empezar la primera parte y de poner por delante a su equipo nada más iniciarse la segunda, que terminó con 4-1. “Sí que rompí un poco porque los goles nos pusieron muy bien para encarrilarlo y jugar con más tranquilidad”, dice y reconoce que el equipo “necesitaba” sus goles para seguir la evolución ascendente desde principio de temporada. Ella era de las pocas que ya contaba con experiencia. Debutó con 13 años en la OK Liga femenina, incluso con un gol. Después estuvo en el Liceo. “Pero ahora tengo más peso en el equipo y tengo que ir mejorando en eso”, asume. Todo hacia un objetivo: “Es muy bonito lograr el ascenso con tu equipo de toda la vida e igual será conseguir la permanencia”.

Borbolla y Liceo, en la OK Plata

El Borbolla doblará su trabajo en los próximos meses porque además de participar en la OK Liga femenina también tomará parte en la OK Plata junto al Deportivo Liceo. Ayer se celebró el sorteo y a ambos les tocará empezar la liga a domicilio. El conjunto verdiblanco lo hará en la pista del Las Rozas mientras que las de monte Alto se desplazarán al País Vasco para medirse al Gatikako Iusturi. Serla una competición dura, con viajes largos como el que habrá que hacer para jugar en Valencia contra el Raspeig. Completan el grupo el Alcorcón madrileño, otro de los competidores con presencia en la máxima categoría, y el navarro Rochapea. El derbi coruñés será en la sexta jornada, en la primera vuelta en la pista del Liceo y en la segunda, en la del Borbolla. Ambos buscarán una plaza en la OK Liga femenina. En la OK Bronce, que también se sorteó ayer, habrá más representación coruñesa con el Compañía de María. En su caso, todavía no conoce a su rival, solo que será el tercera clasificado de la federación asturiana, que todavía no ha definido sus competidores. Además de los tres equipos asturianos competirán en el grupo norte de la categoría el Compostela, el Jolaseta, el Urdaneta y el Rochapea.