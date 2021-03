Para Marc Grau es casi tan fácil hacer un gancho en la pista de hockey sobre patines que extraer una muela o hacer un empaste en la clínica dental en la que trabaja un día a la semana. Y es que el delantero del Liceo no quiere perder el toque. Ni como jugador del equipo coruñés, con el que atravesaba una mala racha de cara a portería, pero con el que ya ha recuperado el olfato goleador tras dos jornadas seguidas marcando. “No estaba agobiado, aunque reconozco que a todos nos gusta marcar. Es cuestión de momentos y de tener una pizca de suerte”, indica. Ni en su otra profesión, con la que se aplica una tarde a la semana. “No quiero perder el contacto, ser dentista es a lo que me voy a dedicar en el futuro y además es una clínica familiar, con muy buen trato con el paciente y en la cual estoy muy a gusto”, explica. Una mente privilegiada para un futuro brillante. En las dos facetas. La duda ahora es si será más tiempo como verdiblanco. El club le ha ofrecido la renovación, pero el de Lloret todavía no ha firmado. “Estamos hablando. Estoy bien, el Liceo es de los mejores equipos del mundo y cualquier jugador querría jugar aquí. Espero que en unos días o semanas esté hecho”, anuncia.

Ya hace dos años que llegó por primera vez a A Coruña. Venía del Noia, donde había vivido su primera experiencia fuera de su equipo de siempre. También lo hacía acompañado por su hermano mayor, el portero Carles Grau. Los dos firmaron un gran primer año. Marc fue el máximo goleador del Liceo con 34 tantos y despejó cualquier duda o miedo que pudiera tener y que le habían hecho firmar solo por un año, con opción a otro. Estaba a gusto y el acuerdo fue inmediato. Esta temporada, aunque no todo es marcar, está lejos de esos registros (11 goles), si bien es cierto que con la llegada de Jordi Adroher el protagonismo ofensivo está más repartido. “Yo estoy contento. Es cierto que cambió un poco mi rol. Pero estoy satisfecho con mi aportación y trabajo para seguir mejorando y aportando más”, asegura. Los delanteros viven del gol y él estuvo ocho jornadas sin marcar, pero insiste que no sentía “ansiedad”, aunque sí que reconoce que “fue una alegría” cuando acabó con la sequía en Mataró. “Espero que siga la racha y sobre todo que sigamos cosechando victorias en equipo”, añade.

El domingo en Palafrugell tenían una nueva oportunidad para ello, pero la noche anterior recibieron la noticia del aplazamiento del partido por un positivo del equipo rival. “Ya estábamos para ir a dormir”, recuerda, “y tuvimos que cambiar los planes”. Hubo incluso quien se enteró ya por la mañana, cuando se despertó para ir al aeropuerto. “Estábamos con muchas ganas de jugar. Es una temporada atípica. Esto ya se sabía y tenemos que manejarlo lo mejor posible”, apunta. Controlar este tipo de circunstancias no está en sus manos, como tampoco el Liceo depende de sí mismo en la OK Liga, a seis puntos del Barça —con un partido menos para los coruñeses— y esperando a que el líder cometa algún error: “Nosotros tenemos que seguir igual, apretando. Ganar todos los partidos, que para eso somos el Liceo”.

El Barcelona ha puesto un ritmo imparable, pero Marc Grau no tiene ningún complejo. “Están mostrando un nivel altísimo, pero igual que el nuestro. Tenemos nuestro mérito. Solo hemos dejado escapar ocho puntos. El Barça pone el listón muy alto y si de aquí a final de liga esto termina igual, no tendremos nada que recriminarnos”, analiza. Ni siquiera la derrota en Taradell, una pequeña mancha en el expediente. “Ya nos pasó el año pasado. Jugar fuera de casa siempre cuesta y todos los rivales son muy fuertes. Ellos estuvieron mejor y nos ganaron. Y eso demuestra que el Barça también puede perder”, advierte.

A los azulgrana también se los encontrarán en abril en la Liga Europea, encuadrado el Liceo en el mismo grupo con el Barça y el Benfica. “Nos han tocado rivales de una entidad muy alta, pero al final éramos nueve equipos y los nueve de los mejores del mundo. Cualquiera era difícil y no creo que ellos estén contentos tampoco”, indica. Si todo sale bien, la Copa del Rey de A Coruña, del 10 al 13 de junio, será otro previsible encuentro entre coruñeses y culés. A veces el Barcelona es peor que un dolor de muelas. Y para eso Grau tiene la solución. “En mi trabajo todo es cuestión de práctica y poco a poco vas mejorando”, sonríe, “pero no creo que sea equiparable y considero que estamos luchando de tú a tú con ellos y los dos somos grandes equipos”.