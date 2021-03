La permanencia pasaba sí o sí por la victoria de la semana pasada contra el Adba de Avilés.

Era una victoria esencial. Ya lo era el partido anterior contra MagecTías, pero no estuvimos bien, quizás por la presión, pero ellas fueron mejores y no podía ser. Contra Adba sabíamos que si no ganábamos lo íbamos a tener muy complicado. Y salimos muy concienciadas. Cuando jugamos en equipo, sobre todo cuando defendemos en equipo, tenemos mucho ganado. Ofensivamente no estábamos muy acertadas. Yo fallé infinitas canastas debajo de canasta. Pero les dejamos en 49 puntos. A nada que estuviéramos mejor que ellas lo conseguiríamos. Y al final apretamos para buscar el basquetaverage. Los últimos dos minutos prácticamente no supieron qué hacer con el balón.

¿Está hecho?

Para nada. No acabó. Quedan cuatro jornadas. A veces me preguntan quién creo que va a descender como si no fuera con nosotras... y digo ‘para que primero quiero mantenerme yo’.

De todos los implicados en la zona baja, ¿Maristas tiene el peor calendario final?

Son cuatro partidos y solo uno es asequible. La verdad es que puede pasar de todo. Hasta podemos quedar últimas. No podemos estar tranquilas aunque tengamos hasta tres de margen con el último y tres con el Adba. Yo no puedo ni mirar la clasificación y otras compañeras están todo el rato. El siguiente partido es contra Ardoi, un equipo con muchísimo ritmo. Juega en casa y se está jugando estar arriba, así que estará al máximo y no nos concederá ni una. Tenemos que sacar, por lo menos, buenas sensaciones porque a la vuelta toca Ferrol. Y después, Ibaizabal, que es creo que contra quien tenemos más opciones. Y cerramos frente al Celta. Siempre he tenido una rivalidad sana con ellas. Si llegamos tranquilas al últimos partido y ganamos al Celta... sería la guinda.

La anterior temporada en Liga Femenina 2 llegaron al final con menos opciones. ¿Han cambiado mucho?

La liga también es diferente. Y la experiencia hace que juguemos los últimos minutos con más tranquilidad. Ya no somos las novatillas. Tampoco la liga es como la de hace dos años. En esta está Ferrol y el resto. Si lo hacemos bien, podemos competir a cualquiera y solo hay uno inalcanzable. Es lo bonito. No para nuestra tranquilidad. Pero llegar a estas alturas de la temporada con estos nervios también es bueno, significa que estamos ahí y que podemos mantener la plaza para A Coruña.

¿Tiene más mérito si se mira las plantillas de las rivales, plagadas de jugadoras extranjeras?

Es que eso es Maristas. Es la leche contar con la mayoría de jugadoras nacionales y dentro de eso, muchas de aquí. Yo no lo soy, que soy de Porriño, pero ya llevo aquí tantos años como allí y al llevar al equipo júnior ya me tienen completamente ganada. Otros equipos tiran de fichajes y ganan a través de eso. Nosotras no. Como grupo, no hay ninguno en la liga como el nuestro. Como mucho, Rosalía, que son como nosotras de hace dos años.

¿El punto fuerte de Maristas es que nunca baja los brazos?

A día de hoy estamos muy bien, aunque yo siempre creo que podemos dar más. Pero sí que es verdad que en diciembre tuvimos una recaída muy grande. Pasaron las Navidades, cogimos aire y supimos remontar. Unas veces con trabajo individual y otras con colectivo, pero lo sacamos. Llevamos unos meses muy buenos, incluso plantando cara a equipos de arriba, contra los que perdimos inexplicablemente en los últimos minutos. Lo importante es cuando jugamos en equipo.