Castellón, Granada, Palma, Alicante y Almansa serán los rivales del Leyma Coruña en la segunda fase de la LEB Oro, en la que estará en juego la lucha por el play off de ascenso y en la que partirá cuarto. El equipo naranja estaba pendiente de que se cerrara la competición en el otro grupo, donde el Lleida tenía varios partidos aplazados después de sufrir un brote de COVID y aún tenía opciones de clasificación. Después de perder el viernes contra el Huesca, los catalanes quedaron fuera y el clasificado fue el Almansa, por lo que en los próximos días la Federación Española hará público el calendario y los coruñeses conocerán la hoja de ruta que les acompañará a partir del próximo fin de semana.

Lo que sí ya sabe el Leyma es que la primera jornada de esa segunda fase la jugará en una fecha diferente a la inicialmente prevista. Todos los equipos arrancarán directamente en la segunda. No pudo comenzarse la segunda fase este fin de semana por el atraso que existía en el grupo B en cuanto a los partidos aplazados. Es uno de los factores que hay que tener en cuenta en una temporada tan atípica marcada por unos factores externos que nadie puede controlar. Con fecha todavía sin asignar para ese duelo, y si no hay más contratiempos, serán diez partidos (ida y vuelta) tras los que los siete primeros clasificados obtendrán el pase para el play off de ascenso, que completará el ganador del grupo de la permanencia. Estos ocho jugarán por la única plaza ACB disponible.

Lo que está cerrado también es la posición con la que el Leyma empezará la segunda fase. Los cinco primeros de cada grupo avanzaron a la lucha por el ascenso arrastrando los resultados obtenidos contra los equipos de su grupo. Esto hace que el conjunto dirigido por Sergio García sea cuarto, con un balance de cinco victorias y tres derrotas. El líder es el Breogán, que partirá con 7-1 y le seguirán el Castellón con 6-2 y el Granada, también con 5-3. Por detrás de los coruñeses, el Palma y el Alicante, con 4-4, el Valladolid y el Oviedo, con 3-5, el Palencia, con 2-6 y por último, el Almansa, con 1-7. De los diez equipos, solo tres se quedarán fuera del play off, por lo que con el primer objetivo de la temporada cumplido, el Leyma buscará asegurar cuanto antes el segundo.