El Liceo y el Borbolla estrenan hoy una nueva competición, la OK Plata, que a partir de esta temporada se convertirá en la antesala de la OK Liga femenina. Los dos equipos coruñeses, que visitarán al Las Rozas (16.00 horas) y al Gatikaku Iusturi (12.00 horas) respectivamente, lucharán por las dos plazas en juego de ascenso a la elite pero desde dos perspectivas diferentes. Porque las de Monte Alto ya tienen un equipo en la máxima categoría, que además cuenta con opciones de lograr la permanencia por méritos propios —si no lo consiguiera, le serviría para mantenerse si el segundo equipo asciende— mientras que las verdiblancas intentan recuperar su puesto.

Este verano, de hecho, ambos clubes optaron a la última plaza libre en la OK Liga, a concurso, que fue para el Borbolla. Las de Monte Alto montaron un proyecto en la elite que fue de menos a más y que ahora se encuentra en su mejor momento, por lo que esta experiencia les servirá para partir como favoritas en esta OK Plata ya que podrán contar con algunas de las jugadoras de una categoría más alta —que no tienen jornada este fin de semana— junto a las más jóvenes del club.

Mientras que el Liceo, con una apuesta clara del club de volver a situar al equipo en la OK Liga femenina —estuvo tres años—, no se desanimó y siguió buscando su oportunidad que ahora le llega en la OK Plata. Carlos Loureiro contará con un equipo con jugadoras ya veteranas como Noe Uzal, Katy Guscin, Lucía Paz, Naiara Vaamonde, Alejandra Martín y Andrea Ojeda, que ya saben los que es jugar en la elite, con la aportación de las jóvenes Isa Barros e Inés Temprano, además del nuevo fichaje, la colombiana Beatriz Gaete.

OK Bronce

También este fin de semana se abre la competición en la OK Bronce, tercera categoría masculina que contará con la presencia del Compañía de María. Los colegiales, que firmaron una liga gallega impecable, inician su andadura contra el Telecable Gijón (Elviña, 13.00 horas), tercer clasificado asturiano. Completa la representación gallega el Compostela.