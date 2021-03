Notable éxito de la flota de optimist del Real Club Náutico de La Coruña en el Trofeo Cenor disputado el pasado fin de semana en Baiona, prueba de la que además salió la selección gallega que estará en el Campeonato de España, que será también en Baiona del 27 de marzo al 4 de abril.

Javier García Estrada se proclamó campeón absoluto e igualmente venció en la categoría sub-16. El quinto absoluto —y segundo en sub 13— fue Fernando González del Castillo. Hizo tres primeros pero un fuera de línea le impidió estar más arriba en la clasificación general. En la sexta plaza se situó Jaime Díaz, que fue además tercero en sub 13; octavo, Martín Mijares; en el 12 Pedro Núñez Talín; en el 16, Andrés Gago; y en el 22, Pepa Bermúdez de Castro, que tuvo una gran primera jornada pero no pudo aguantar en la del domingo. Y también hay que destacar la primera plaza en sub 13 de Arancha Rivero.

Este trofeo servía además para formar la selección gallega para el Campeonato de España. Y fueron siete los deportistas coruñeses que entraron en la lista tanto en sub 13 como en sub 16: Fernando González del Castillo, Martín Mijares Grobas, Javier García Estrada, Jaime Díaz Sánchez, Andrés Gago Varela, Pedro Núñez Talín y Pepa Bermúdez de Castro.

El trabajo hecho en la Escuela de Vela del Náutico coruñés da sus frutos con un estreno brillante para una prometedora temporada en cuanto a resultados.