Las veteranas del Club Atletismo Sada son unas todoterreno. A las numerosas medallas en pista, el equipo femenino añadió un nuevo éxito en el palmarés con el bronce en la categoría de hasta 45 años en el Campeonato de España máster de cross disputado el domingo en Almodóvar del Río (Córdoba). No hay carreta que se le resista a estas atletas que año tras año siguen subiéndose a los podios de las competiciones nacionales.

En la categoría de 40 a 45 años, Inés Papín, a pesar de ser de las más veteranas, cruzó la meta en el sexto lugar con un tiempo de 24 minutos y 58 segundos. Su hermana Noelia Papín entró en el puesto 18 con 26:36 como registro y completó el equipo Raquel Armesto, trigésimo cuarta con 38:35. Las tres sumaron un tiempo total de 1 hora, 20 minutos y 9 segundos que les dio la medalla de bronce por detrás del Trops-Cueva de Nerja (1h16:03) y del Bathco Running Team (1h17:55).

También participaron, en la categoría de mayores de 60 años Elva Fernández y María Esther Martínez, séptima y octava respectivamente mientras que Tirsa Chaves no pudo completar el recorrido. La expedición gallega regresó de tierras cordobesas con otra plata, individual, lograda por la santiaguesa Esther Pedrosa en F55 mientras que por equipos el ADAS Proinor se colgó una plata en mujeres de hasta 40 años y otra plata en la modalidad de relevos para las edades comprendidas entre los 35 y los 44 años. Resultados sobresalientes para los atletas gallegos.

Marcha

En Murcia, el que no pudo repetir sus éxitos fue Juan Manuel Morales, del Marineda Atlético. El mejor marchador veterano, que recientemente revalidó su corona nacional en 20 kilómetros, no pudo finalizar la prueba en el Campeonato de España en ruta en el que la gallega Antía Chamosa se proclamó campeona en categoría sub 23.