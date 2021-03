A punto de terminar marzo, en el voleibol ya toca hacer balance de la temporada. Y los equipos coruñeses que participan en Superliga 2, el Autos Cancela Zalaeta en la categoría femenina y el Calasancias en la masculina, protagonizan la cara y la cruz de la moneda. Las chicas aprueban después de asegurar el sábado matemáticamente la permanencia a falta de una jornada. Los chicos ya descendidos desde hace semanas, cerraron su participación sin poder estrenar su casillero de triunfos.

El Zalaeta lleva años siendo la máxima referencia del voleibol coruñés. Incluso estuvo a punto, hace dos temporadas, de colarse en la elite. Llegó por primera vez a la fase de ascenso, donde se le agotaron las fuerzas tras un curso impecable. Siempre en continúa formación y de la mano de un maestro como Jorge Barrero, el equipo es completamente amateur y cada verano ve marchar jugadoras, fichadas por clubes de presupuestos mayores, y para confeccionar la plantilla depende de los estudios y trabajos de las demás. Eso va marcando sus objetivos.

El Calasancias afrontaba por su parte su tercera temporada en la segunda categoría nacional. La primera se había salvado en los despachos y la segunda lo hizo el coronavirus, pues las competiciones se cerraron sin descensos. Con un proyecto basado en la base y con jugadores muy jóvenes dirigidos por Luis Cuadrado, los colegiales no terminaron de arrancar. Ya no es solo que no pudieran ganar ninguno de sus 16 partidos, es que solo sumaron cinco sets a favor y 20 puntos menos que su rival más cercano en la clasificación. La inexperiencia, los errores en los momentos decisivos de los partidos, fueron muchas veces las claves de las derrotas, pues los sets llegaban igualados al final y se escapaban a partir del punto 20. Ahora llega el momento de pensar en la reconstrucción desde unos cimientos que son sólidos.