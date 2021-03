Sofía Alejandra Florentín (Buenos Aires, 1997), conocida como Tana, es la primera incorporación del Viaxes Amarelle de cara la segunda fase de la competición en Primera División, en la que el equipo coruñés, al que todavía le queda un partido pendiente de la primera, luchará por la permanencia. Las naranjas incorporan una ala cierre diestra, con potente disparo y con habilidad para salir con el balón jugado.

A pesar de que el club tenía cerrada su contratación desde el pasado mes de enero, su llegada no se pudo materializar hasta el pasado domingo por motivo de la situación sanitaria que está provocando numerosos retrasos en trámites que habitualmente son más ágiles. Tana, de 23 años, pasó el reconocimiento médico, pero de momento no ha podido conocer a las que serán sus compañeras, y no podrá hacerlo hasta el lunes 29, cuando se levante el confinamiento por un positivo.

La internacional argentina pasó por el San Lorenzo (2013-2014), el River Plate (2014-2017), el All Boys (2017), el Kimberley (2017-2020) y su última etapa la disputó en el Racing Club. Siempre en su país, por lo que A Coruña será su primera experiencia fuera. Con la selección argentina ganó luna medalla de plata y otra de bronce mientras que con el Kimberley aumentó su palmarés con dos Supercopas y un bronce en la Copa Libertadores del año 2019.