Segunda victoria para el Compañía de María en la OK Bronce en un derbi gallego contra el Compostela que quedó decidido en la primera parte. Los coruñeses, que la semana pasada no pudieron jugar su compromiso frente al Oviedo Booling, confirman su candidatura mientras que los santiagueses cedieron su primera derrota del curso. Sergio Castellanos, Tomás Villares, Miguel Fernández y Álvarro Ferreiros marcaron en los primeros 20 minutos y Lucas Martínez recortó antes del descanso. Después de él el marcador ya no se movió más, confirmando la victoria local. El Compañía de María tendrá hoy otro compromiso, pero en OK Plata, ya que recibe al Sant Cugat en Elviña a las 14.00 horas.