El Deportivo Liceo sigue con su inmaculada trayectoria en la OK Plata femenina al golear ayer en la pista del Gatikako Iusturi, en el que prácticamente tuvieron protagonismo todas las jugadoras de la plantilla verdiblanca. Naiara Vaamonde marcó tres tantos, Lucía Paz y Beatriz Gaete dos y completaron el resultado las jóvenes Isa Barros y Cris Diz. Mención aparte, el muro que ha levantado Katy Guscin, que no ha encajado ningún gol en tres partidos. Las coruñesas son líderes con 7 puntos. tras dos victorias y un empate. No volverán a jugar hasta dentro de dos semanas, cuando el día 10 de abril les tocará recibir al Rochapea navarro.