El Compañía de María no pudo sorprender al Sant Cugat ayer en la pista de Elviña II en un partido que había sido aplazado en su momento. Los coruñeses se repusieron a las numerosas bajas que sufrían para el encuentro —Pelayo Aspra está lesionado, Álvaro Rodríguez regresó de una intervención y Álex Roca y Nico Gutiérrez fueron fichajes posteriores a la fecha marcada para el duelo— y no se lo pusieron fácil a uno de los candidatos al ascenso. La situación de los colegiales, por tanto, continúa igual, colistas a cuatro puntos del objetivo de la permanencia, con ya solo cuatro jornadas por delante en la OK Plata masculina, la próxima, a la vuelta de Semana Santa, contra el Vilafranca.

Los catalanes se adelantaron a los siete minutos de juego por medio de un penalti transformado por Pau Gilabert y aumentaron su renta con otro tanto de David Yepes. Justo antes del descanso, poco después de que Hugo García fallara una falta directa, recortó diferencias Ignacio Saenz de Buruaga.

La segunda parte trajo el empate local, obra de Sergio Castellanos. Pero como ya le ha pasado otras veces esta temporada, la alegría le dura muy poco al Compañía. Solo 27 segundos, los que tardó Gilabert en marcar el tercero visitante. David Yepes, poco después y con una directa, puso otra vez dos goles de diferencia. El Compañía no se rendía. Tomás Villares firmó el 3-4 de directa. Cuando más cerca estaban los coruñeses, con Villares fallando otra directa, llegó la sentencia del Sant Cugat de Joan Farnés. El partido concluyó con otra ronda de directas que no acabaron en gol.