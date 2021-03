El Fabril y el Silva acabaron la primera fase de Tercera entre los seis primeros clasificados del subgrupo 1A, quinto y sexto, respectivamente, por lo que acceden al grupo por el play off de ascenso a Segunda RFEF y evitan tener que pelear por no bajar a Regional Preferente. El filial deportivista venció con holgura (1-4) en el campo del Viveiro, que también tenía opciones de auparse a las seis primeras plazas. El Silva cayó en A Grela frente al Racing Villalbés (1-2) pero jugará por el play off gracias a la derrota del Arzúa en su visita al Polvorín (2-0).

El filial blanquiazul goleó en Cantarrana con tantos de Barba, Adri Castro y un doblete de Javi Sánchez. Juan Carlos Valerón formó con Alberto, Iván Guerrero, Guille Bueno, Yuste, Juan Rodríguez, Barba, Sanmartín, Javi Sánchez, Sarmiento, Yeremay y Adri Castro. Desde el banquillo entraron Kanouté, Boedo, Guedes, Pescador y David Suárez.

En A Grela, para el Silva-Racing Villalbés Javi Bardanca eligió a Ríos, Brais Lema, Jacobo, Xusto, Fiuza, Souto, João Paulo, Rafa Kun, Antonio, Callón y Fabio, cuyo gol no fue suficiente para evitar la derrota del equipo coruñés.

En la segunda fase de la competición, con la permanencia ya asegurada en Tercera RFEF, el Fabril (32 puntos) y el Silva (30) pelearán con el cuarto, quinto y sexto del subgrupo B —Estradense, Choco y Rápido de Bouzas— por dos plazas que darían acceso al play off de ascenso. Estos tres rivales entran en esta fase con 31 puntos.