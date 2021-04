Luso, una pequeña localidad portuguesa de 2.700 habitantes y perteneciente a Mealhada, casi a mitad de camino entre Oporto y Lisboa, será el escenario desde el viernes hasta el domingo de un novedoso y atractivo formato de la Liga Europea. La pandemia provocada por el COVID obligó a un cambio contra el reloj y se apostó por una primera fase en la que los nueve mejores equipos del Viejo Continente —cinco portugueses y cuatro españoles—, repartidos en tres grupos, se enfrentarán por el pase a la gran final a cuatro. Durante tres días, tres partidos del máximo nivel, con los mejores jugadores y un escaparate mundial e incomparable del mejor hockey sobre patines. Allí estará, cómo no, el Liceo como representante coruñés. Y precisamente en su grupo, el C, vivirá el duelo con los otros dos jugadores de la ciudad: Ignacio Alabart en el Barça y Eduard Lamas en el Benfica. Pero en Portugal habrá mucho más sabor verdiblanco. Prueba del nivel del conjunto liceísta es la cantidad de ex que habrá en la gran cita. De los nueve equipos, solo el Noia no tiene ningún jugador con vinculación pasada o futura con el club de A Coruña —en el Reus está Álex Rodríguez, fichaje para el próximo curso—.

Porque el Liceo también ha sido, y es, uno de los mejores escaparates. Por él han pasado los mejores. Se fueron después (tradicionalmente) al Barça, aunque en los últimos años también han venido a pescar los equipos portugueses, como el Porto, que en 2019 se llevó hasta a tres piezas de una sola tacada: Sergi Miras, Carlo di Benedetto y Xavi Malián. El primero ya no sigue —fichó por el Caldes—, pero sí el francés, tres años en el Liceo —donde está su hermano Roberto y por donde también pasó su otro hermano Bruno—, el portero, otro emblema liceísta con nueve temporadas en la casa, y el argentino Reinaldo García, con una etapa lejana de dos años (2007-08 y 2008-09).

De hecho, la culé y la portuguesa son las plantillas con más caras conocidas para la afición verdiblanca. En la azulgrana están los argentinos Pablo Álvarez y Matías Pascual y Pau Bargalló. En el caso de Álvarez, dio sus primeros pasos en el hockey europeo en A Coruña hasta completar siete temporadas. Parece que fue ayer, pero se marchó ya en 2011 y ya lleva más años en el Barcelona que los que pasó en el Liceo. Pero no se olvida de su paso, como plasmó en el nuevo stick con su nombre, que lleva impresa la Torre de Hércules. También Pascual eligió la casa verdiblanca para su desembarco oceánico, pero su estancia duró solo dos años. Bargalló, por su parte, se juntó en la ciudad con su hermano mayor Jordi. Su salida precipitó la suya al Barcelona solo dos años después.

En Luso también estará el capitán emérito del Liceo, Jordi Bargalló, con el Oliveirense —donde también juega Henrique Magalhães, que solo estuvo un curso (2016-17). Sus trece temporadas, con números solo superados por los del enorme Daniel Martinazzo, le convirtieron en uno de los grandes ídolos y parte de la historia del club. Se fue en 2016 y un año después, otra de las insignias liceístas, Toni Pérez, un asturiano nacionalizado coruñés tras ocho años. Pero si hay un emblema del Liceo ese es Eduard Lamas. Nacido en Suria (Barcelona), vivió toda su vida en A Coruña y desde que tenía uso de razón se puso los patines en el patio del colegio, donde fue pasando por todas las categorías de base —incluido un año en el Cerceda— hasta llegar al primer equipo. Se marchó al Barça, con mala suerte con las lesiones, y regresó a casa para volver a brillar, llamando la atención del Benfica, al que se marchó en 2019 y donde se reencontró con el argentino Lucas Ordóñez, durante dos años verdiblanco. Por último, está Luis Querido (Barcelos), que estuvo en el equipo júnior mientras su padre, José Querido, entrenó al Liceo.

HockeyGlobal retransmitirá los partidos

La plataforma coruñesa HockeyGlobal sigue dando pasos para convertirse en la gran referencia audiovisual del hockey sobre patines al ser nombrada como la televisión oficial de la Liga Europea. Desde el viernes hasta el domingo, HockeyGlobal emitirá online, a través de su página web www.hockeyglobal.net, la página de Facebook o en su canal de YouTube, los nueve partidos —tres por jornada— de la competición.

El menú de retransmisiones lo abrirá el Porto-Noia del viernes a las 15.00 horas, al que le seguirá un Sporting-Reus (18.00) y cerrará la jornada el explosivo Barcelona-Liceo de las 21.00 horas. El sábado será otro día intenso con el Noia-Barcelos (13.00), el Reus-Oliveirense (18.00) y, por último, el segundo partido de los verdiblancos, el Liceo-Benfica (19.00). Para el domingo quedan el Barcelos-Porto (15.00), el Oliveirense-Sporting (18.00) y el Benfica-Barcelona (21.00). Puro espectáculo.