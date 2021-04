Los miembros de la EHCA, la nueva asociación de clubes europeos de hockey sobre patines, recibieron ayer la notificación del WSEurope, federación continental, de que no habrá una segunda fase de la Liga Europea, a continuación de la de este fin de semana en Luso y antes de la final a cuatro, como ellos proponían, para elegir al mejor de los segundos clasificados. Un nuevo episodio que desgasta la maltrecha relación entre ambas y que probablemente terminará en ruptura. “Después de la final four de este año, firmaremos el divorcio, confirma Emilio Fernández, vicepresidente del Liceo.

¿Qué es la EHCA?

Una asociación que formamos los nueve que competimos en Luso (Liceo, Reus, Barça, Noia, Barcelos, Sporting, Porto, Benfica, Oliveirense y Sporting) más el Forte dei Marmi y Saint Omer. Y lo que queremos es organizar una competición de primer nivel para potencial el hockey como se han potenciado otros deportes como el básquet, el balonmano o el fútbol sala. Somos los principales clubes dando un paso adelante

¿Cómo se gestó la Liga Europea de esta temporada?

Si fuera por el WSEurope, por segundo año no habría competición. Así que una vez más la EHCA da un paso adelante. Una disciplina como el hockey no podía estar dos años sin competición europea y nos ofrecimos a organizarla en tres fases, esta primera, una segunda para elegir al mejor segundo y la final four. Nos acaba de llegar un correo de que no habrá la segunda fase, sin dar una explicación, aunque los nueve clubes y las federaciones de Portugal y España creemos que deportivamente era lo mejor.

¿Peligra la Liga Europea planificada por la EHCA para 2021-22?

Nosotros queríamos ir de la mano del WS Europe, pero ellos no reconocen a la EHCA ni nuestra competición para el año que viene. Vamos a Luso y después de la final four, se producirá el divorcio. El año que viene haremos una liga de todos contra todos y cada jueves vendrán al Palacio los mejores equipos del mundo. Eso para el aficionado es una maravilla. Nosotros hemos hecho lo indecible para hacer el camino juntos. Pero es imposible. Y tenemos que avanzar. Si no, morimos.

¿Cree que la WSEurope se siente amenazada?

Los dos debíamos tener el mismo interés, hacer crecer el hockey, pero los intereses y velocidades parecen diferentes. El problema es que llevamos muchos años atascados y todos los deportes nos adelantaron Si ellos no reaccionan, lo haremos nosotros.