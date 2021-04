Juan Copa ultimaba ayer todos los detalles para el viaje a Luso. Vídeos listos. Notas escritas. Estrategias perfiladas. Y el equipaje lleno de ilusión por jugar una fase inicial de la Liga Europea que, si bien el sorteo no se lo puso nada fácil al emparejar al Liceo con Barça y Benfica, por lo menos no dejará lugar al aburrimiento. La tensión, los nervios, en este tipo de ocasiones son buenos porque significa que se está cerca de algo grande. Eso opina el entrenador coruñés, que avisa: “Alguno podía pensar que nos rendíamos, pero estamos muy vivos”.

¿Cómo está el equipo?

Muy bien, nos ha venido fenomenal el parón para poder trabajar bien, sobre todo que no hubiera viaje ni partido de por medio, porque eso nos dio tiempo a dar descanso a los jugadores. Pasamos un momento malo pero nos hemos vuelto a juntar, a trabajar duro y sacamos cinco victorias consecutivas desde la última derrota. Alguno igual pensaba que ya habíamos dejado de luchar por la liga, pero seguimos muy vivos. Y ahora estamos preparados para el reto que nos viene. Veo al equipo muy bien.

Al último partido contra el Barcelona llegaron heridos, después de perder en Taradell. No es lo mismo afrontarlo así que tras la victoria contra el Noia con gol catártico en el último segundo.

En ese último minuto y medio demostramos lo que somos. Tuvimos cuatro ó cinco ocasiones para hacer gol y cuando Roby —Roberto di Benedetto— coge la bola todo el mundo sabía que buscábamos esa opción. Nos vino muy bien la victoria porque sabíamos que venía el parón. No era lo mismo llegar con un empate agridulce que así. Yo le doy mucho valor a la reacción. Mentalmente somos muy fuertes.

Hace falta, porque el grupo, con Barça y Benfica, se las trae.

El sorteo es el que es. No se puede controlar. Nos han tocado dos rivales que son dos grandes equipos, dos clubes de fútbol que tienen de todo. Pero seguro que ellos tampoco están contentos y nosotros queremos competir contra ellos. Con el Barça va a ser el tercer enfrentamiento del año. Nosotros ganamos allí, ellos aquí... y nos conocemos mucho. Veremos qué piezas podemos tocar, qué podemos hacer, para ver quién se lleva el duelo en pista neutral. Tenemos muchas ganas porque de la derrota en el Palacio salimos jodidos. Fueron mejores. Tenemos que plantear un buen partido y conseguir la victoria. Ya pensaremos después en el Benfica.

¿Cuántas veces vio el vídeo de ese partido?

Unas cuantas, pero tampoco muchas porque con el 1-4 y todo perdido tuve toda la segunda parte para reflexionar. En el propio partido ya nos dimos cuenta de que no iba por dónde queríamos. Después tocó analizarlo más claramente. Ellos te penalizan mucho porque se equivocan poco. Lo intentaremos hacer nosotros. Seguro que ellos también visionaron el partido del Palau. Y este no creo que se parezca a ninguno de los dos. Hay que tocar algunas cosas. Ganar esos duelos individuales que va a haber en la pista. Y estar más acertado en los pequeños detalles. Si vamos con nuestras señas de identidad, con nuestra defensa, igualando su intensidad defensiva, tenemos opciones. Cuando les aguantamos fue cuando estuvimos bien físicamente y ahora lo estamos. Incluso el viaje por primera vez nos beneficia que lo tenemos más cerca nosotros.

¿El Benfica no está en su mejor momento?

Intento seguir todas las ligas que puedo, me veo cada fin de semana la española, la portuguesa y la italiana. El Benfica es cuarto, pero hay play off. Y se llevó el primer título oficial de la temporada. Es un equipo muy marcado por la mano de Alejandro Domínguez, con presión alta, mucho dinamismo y últimamente, un poco más sólido. Tiene indivualidades extraordinarias. Carlos Nicolía es uno de los mejores jugadores del mundo. Ordóñez, un goleador de primer nivel. Y después está la fuerza de alguien que conocemos bien como Edu Lamas. Un auténtico equipazo. Lo analizaremos y lógicamente le pediremos ayuda a Adroher para que nos haga el scouting.

¿Les penaliza que no haya una segunda fase para elegir al mejor segundo?

Hubiera sido lo más justo. Nosotros vamos a intentar ser primeros. De segundos, con cuatro puntos puede valer, pero después entraría el golaverage... y claro, en eso influye mucho el grupo. En uno como el nuestro no espero muchos goles entre nosotros porque eso significará que nos va a ir bien. Es un formato nuevo y tenemos que estar contentos de que esto se celebre. Era primordial por el bien del hockey que esto se jugara. Va a haber auténticos partidazos. A los jugadores se les nota ilusionados. Será una fiesta.