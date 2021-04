Un gol de Álex Soto a ocho minutos para el final dio al Dominicos una importante victoria en Areces por 2-3 en su lucha por lograr la permanencia en OK Plata, mientras que el Compañía de María perdió en la pista del Vilafranca (6-2) y el filial del Liceo, en la del Sant Just (4-1).

Para los de la Ciudad Vieja era un partido clave y reaccionaron a tiempo para salir de los puestos de descenso. Abraham Suárez adelantó a los locales y Peli y Manu Fernández le dieron la vuelta al marcador antes del descanso. Pellicer empató para el Areces nada más comenzar la segunda parte y Soto decidió al final.

El Liceo no tuvo opciones ante la efectividad del Sant Just y solo pudo marcar Dani López en los últimos minutos y el Compañía aguantó hasta el 2-2, pero el coruñés Adrián Candamio fue su verdugo. El equipo de OK Bronce colegial sí ganó por 1-6 al Jolaseta y mantiene su candidatura al ascenso a la OK Plata.