El Borbolla perdió ayer contra el Vila-sana y se complica la permanencia en la OK Liga femenina. El equipo de Monte Alto desperdició muchas oportunidades en la segunda parte, sobre todo a bola parada, para empatar y ponerse por delante. En cambio, recibió el tercero y dijo adiós al encuentro y prácticamente a sus opciones de ganarse en la pista la permanencia. Quedan dos jornadas, es decir, seis puntos en juego, y a las coruñesas les separan cuatro puntos del Igualada, tercer clasificado y que marca la línea de la salvación y que además tiene un partido menos. Muy complicado, que no imposible, aunque el Borbolla tiene una segunda vía para seguir un año más en la elite a través del ascenso por OK Plata, donde su equipo es uno de los favoritos y en la que mañana recibe al Alcorcón (12.30 horas).

El Vila-sana, ya salvado y líder de esta segunda fase, no llegó a A Coruña a especular. Las catalanas se pusieron con dos goles de ventaja con goles de Victoria Porta y Jimena Ortiz, pero Lucía Yáñez mantuvo las esperanzas locales intactas antes del descanso con un gol que dejaba todo abierto para la segunda parte. El Borbolla tuvo muchas ocasiones, incluso dos directas, pero Fernanda Muñoz no acertó. Y tanto perdonaron las coruñesas que se encontraron con el tercero en contra, el segundo en la cuenta de Jimena Ortiz.

La permanencia se aleja y por eso las de Monte Alto tendrán que centrarse a partir de ahora en la OK Plata para intentar ascender y seguir en la máxima categoría. También es lo que persigue el Deportivo Liceo, que sigue invicto. Ayer las verdiblancas se impusieron al Rochapea por 6-2 con cuatro goles de Naiara Vaamonde y uno de Lucía Paz. y Cris Diz Son líderes provisionales, a la espera de otros resultados, pero se han ganado a pulso ser candidatas y favoritas. Otros dos de ellos se miden hoy en Monte Alto: Borbolla-Alcorcón.