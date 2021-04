EL CRAT no se pudo clasificar ayer para el play off por el título de División de Honor. El equipo coruñés llegó a la última jornada de la primera fase contra las cuerdas, pero todavía con opciones. Tenía que ganar en el campo del Eibar y sumar cinco puntos (bonus ofensivos) para superar al conjunto vasco, titular de la cuarta plaza hasta el momento. Pero las de Arquitectura no cumplieron con ninguna de las dos condiciones. Ni se impuso a su rival ni mucho menos logró el bonus ofensivo.

Al conjunto dirigido por Elena Roca y Jos Portos se le puso el partido cuesta arriba con los primeros puntos locales, pero más cuando en el minuto 30 se quedó con una jugadora menos sobre el campo por la expulsión rigurosa sufrida por su capitana Elsa Porto. A pesar de todo, el CRAT consiguió remontar un 10-0 en contra, con los ensayos de Claudia Barrio y Elena Martínez —que no pudieron ser transformados por Ana Iglesias— y cuando mejor estaba y todavía tenía esperanzas de lograr el objetivo, encajó el tercero que finiquitó sus opciones de play off.

Las coruñesas tendrán que luchar ahora en una segunda fase por mantener la categoría. El bicampeón de liga (2015 y 2019) solo se había quedado fuera de los mejores en 2016. La lucha por la permanencia será intensa, con cuatro equipos apenas separados por puntos. Con nueve partirá el CRAT, seguido por los 8 del Olímpico —otro campeón—, los 7 del Sanse y los 4 del Les Abelles. En un año de transición y aprendizaje, al conjunto de Elena Roca le tocará seguir trabajando y sufriendo para asegurarse la supervivencia.