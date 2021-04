Facu Bridge y Fabrizio Ciocale no formarán parte del Deportivo Liceo la próxima temporada. Los dos jóvenes jugadores argentinos, que tenían todavía un año más de contrato, tienen carta de libertad para escuchar ofertas y negociar su futuro fuera de la disciplina verdiblanca. Ambos fueron renovados y cedidos al inicio del curso, Bridge al Riba d’Ave y Ciocale al Braga. Este último regresó a mitad de temporada para completar la plantilla coruñesa, aunque apenas cuenta con minutos. Sus destinos iban a ser los mismos para la próxima campaña, en la que se les iba a buscar una nueva cesión, por lo que el club ha decidido que su vinculación termine ya en junio. “Mi futuro está en Portugal”, confirma Bridge, “y con el Liceo ya llegué a un acuerdo para la desvinculación porque el año que viene iba a volver a salir cedido, así que me han dado la carta de libertad”, añade. Los dos, por tanto, se unirán a la única baja confirmada hasta el momento, la de su compatriota Franco Platero, que fichará por el Oliveirense portugués.

La plantilla para la próxima temporada está prácticamente cerrada. Solo falta confirmar la portería con las renovaciones de Carles Grau, muy avanzada, y de su suplente Martín Rodríguez. Los que ya firmaron la prolongación de sus contratos han sido el capitán David Torres, el francés Roberto di Benedetto, el pichichi Jordi Adroher y el delantero Marc Grau, además de que César Carballeira y Maxi Oruste ya tenían contrato en vigor. A estos ocho nombres se les unirán los fichajes de Álex Rodríguez (Reus) y Jordi Burgaya (Forte dei Marmi), aunque no se descarta ninguna bomba de última hora, como fue la llegada de Jordi Adroher el verano pasado cuando prácticamente ya estaba a punto de cerrar el mercado. Salir al mercado siempre es complicado para el Liceo porque no puede competir directamente con el poderío económico del Barcelona y de los clubes portugueses, incluso con alguno italiano. Por eso tiene que buscar otras opciones, estudiar bien hacia dónde van los grandes para apuntar en otra dirección, hacer apuestas de futuro y, sobre todo, fichar con mucha cabeza para encajar bien las piezas.

La vida sigue: visita el sábado al Girona

El Liceo regresó a A Coruña el sábado, justo después de perder contra el Benfica. Llegó de madrugada a la ciudad y con poco tiempo para lamerse las heridas y descansar. Porque la vida sigue, la OK Liga no para, le quedan solo cinco jornadas y esta semana afrontará un nuevo viaje, a Girona, duelo contra el séptimo clasificado para seguir en la lucha por un título liguero en la que, virtualmente, está a solo un punto de los azulgrana, pendiente de recuperar los dos partidos aplazados (Palafrugell y Vendrell) y a la expectativa de si el conjunto azulgrana habrá acusado el golpe de haberse quedado fuera de la final a cuatro continental. El Barça, no obstante, afronta el viernes un compromiso teóricamente más fácil al visitar al Igualada, aunque peligroso por la necesidad de los arlequinados de puntuar para no caer a la zona de descenso. El calendario verdiblanco pasa por jugar el sábado en Girona y después recibir en el Palacio de los Deportes de Riazor al Calafell el viernes 23 de abril. Para terminar el mes con un viaje doble a Cataluña y afrontar los dos partidos aplazados por casos de coronavirus en las plantillas contrarias. El viernes 29 jugará en Vendrell y el sábado 1 de mayo, en Palafrugell, aprovechando que la competición se tomaba un descanso ese fin de semana. A partir de ese momento preparará la explosiva recta final de la temporada que le lleva en las últimas tres jornadas de la OK Liga a Caldes, Reus y Lleida. Y como mejor guinda, la Copa del Rey en A Coruña del 10 al 13 de junio.