Recta final de la OK Liga. El Liceo afronta las últimas cinco jornadas (y, en su caso, dos partidos más aplazados en su momento) con el objetivo de apretar al Barcelona hasta el final, de presionarle en los partidos que le quedan y que sepa que si falla, estará al acecho de su primera plaza, aunque de momento no lo haga como ayer en su visita al Igualada (1-5). Lo que a su vez obliga a los verdiblancos a sumar de tres esta noche en la pista del Girona (20.00 horas). Ahora están a diez puntos del conjunto azulgrana, pero no es una distancia real. El equipo coruñés tiene dos partidos pendientes (Vendrell y Palafrugell) y si suma victorias en ellos y hoy en la pista catalana, solo habrá un punto de separación entre ambos, lo que anima a albergar esperanzas hasta el final.

La resaca de la Liga Europea marca la jornada. El Liceo tiene que sacudirse las malas sensaciones de la goleada encajada contra el Benfica. Mucho mejores fueron las del partido contra el Barcelona, que terminó con empate pero con el Liceo siendo superior a su rival, al que pocos en los último años han podido ganar y empatar en la misma temporada. Eso demostró que el conjunto dirigido por Juan Copa está en forma, fuerte y con su mejor versión recuperada. Sobre todo, muy consciente de sus virtudes, que sabe explotar, e intentando tapar sus carencias, ya que en los últimos compromisos le ha costado más hacer gol. Ese equilibrio entre la fuerza atrás y el poderío ofensivo es lo que necesita para afrontar un final de curso con mucho en juego, porque los coruñeses todavía aspiran al título de liga y al de la Copa del Rey, en la que serán anfitriones del 10 al 13 de junio, todavía pendientes del sorteo de los emparejamientos de cuartos de final.

El Girona es, desde su ascenso, un equipo asentado en la zona media-alta de la tabla. Pero llega a la recta final como séptimo clasificado con 34 puntos, casi la mitad de los que tiene el Liceo (61) incluso con dos partidos menos. Ha ganado nueve partidos, empatado siete y perdido otros nueve. Una de esas derrotas fue en A Coruña en la primera vuelta, por 1-4, aunque ha encadenado buenos resultados en sus últimos enfrentamientos con dos victorias y dos empates. David Gelmà, con 27 goles, es su máximo exponente ofensivo mientras que otro de sus referentes está en la portería con el veterano Jaume Llaverola, también ex del Liceo. Además, habrá un enfrentamiento entre hermanos Grau, Carles, el mayor, meta verdiblanco, y los gemelos Marc, del conjunto liceísta, y Álex, por el bando gerundense.