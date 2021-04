El Ría de Betanzos continúa sumando éxitos en el selectivo nacional de piragüismo que se está disputando en el embalse de Trasona (Asturias). La protagonista en la jornada de ayer fue Irene Lata, que con su cuarta posición en la final del K1 1.000 metros se clasificó tanto para el Campeonato del Mundo como el de Europa de la categoría sub 23. Es la segunda deportista del club betanceiro en sacar pasaporte para estas competiciones ya que Iván Fernández ya lo había logrado el pasado martes, también en la prueba de K1 1.000 metros. Ayer, Fernández se clasificó para la final de K1 500 en el que también aspira a la plaza mundialista y continental de su categoría, pendiente de la final que se disputará hoy.

Irene Lata había iniciado su participación en el K1 500 metros, donde no había conseguido el objetivo. Pero ayer lo dio todo en el K1 1.000 para que no se escapara una nueva internacionalidad en su palmarés pese a su corta edad. Fue cuarta en la final, solo por detrás de Laura Pedruelo, Miriam Vega y Estefanía Fernández, pero las tres son de categoría sénior, por lo que la coruñesa fue la primera entre las sub 23 y le correspondió el billete para el Mundial y el Europeo. La vigente subcampeona de España firmó un tiempo de 4:11.934 para lograr el premio a todo su trabajo. El Ría de Betanzos sigue con su racha después de que Carlos Arévalo lograra la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio tanto en la prueba individual del K1 200 como en el barco de K4 500 que aspira a la medalla el próximo verano.