Tres partidos en siete días para terminar el maratón a un solo punto del Barça. El Liceo tiene el reto de sumar un pleno que le permita llegar a las últimas tres jornadas de la OK Liga en disponibilidad de luchar por el título con el líder azulgrana, del que le separan siete puntos, pero con dos encuentros menos para los verdiblancos. El conjunto coruñés inicia el asalto esta tarde contra el Calafell (Palacio de los Deportes de Riazor, 19.30 horas) y después hará una mini gira por Cataluña para medirse el jueves al Vendrell y el sábado al Palafrugell. En todo este tiempo, el Barça solo jugará mañana en casa contra el Taradell. Por lo tanto, los culés, que marchan con 71 puntos, pueden llegar a los 74 mientras que los liceísta, que tienen 64, tienen en su mano irse hasta los 73. Lo que está claro es que la liga es cosa de dos y si el Liceo logra el objetivo, habrá un insólito mano a mano para las últimas jornadas.

Insólito porque no es habitual que ningún equipo pueda seguir el ritmo del Barcelona. Y eso habla de la gran temporada del Liceo. Batió su racha de victorias seguidas, con 12, que frenó el Caldes con un empate, y después de encadenar dos derrotas contra Taradell y Barça, no ha vuelto a dejarse más puntos. Lleva seis victorias seguidas, la última la semana pasada en Girona, un equipo de la zona media como es el Calafell. El conjunto de Pere Varias, que la próxima temporada regresará al banquillo del Noia, es décimo, con nueve victoria, tres empates y trece derrotas. Viene de ganar al Palafrugell (4-8) y su máximo peligro ofensivo es Eloi Mitjans, que ha marcado 29 goles. En la primera vuelta los verdiblancos ganaron por 0-4.

Ultimátum en OK Plata

La OK Plata afronta las dos últimas jornadas con todo en juego. Tanto por la parte de arriba como por la de abajo. Y mientras el filial del Liceo ya está salvado y no tiene opciones de luchar por el ascenso, sí que visita mañana al Areces (20.00 horas), uno de los rivales directos de sus dos compatriotas, Dominicos y Compañía de María, que se juegan la vida. A estos últimos, de hecho, incluso no les vale simplemente ganar, que tampoco lo tendrán fácil porque visitan al Sant Cugat (20.00), que también necesita los puntos para no descolgarse del ascenso. Dependen también de otros resultados, y les beneficiaría tanto el triunfo verdiblanco como el del Dominicos. Los de la Ciudad Vieja reciben al Capellades (Monte Alto, 20.00 horas) con la posibilidad de dejar zanjada su continuidad en la segunda categoría nacional. Y, de paso, La situación por la parte de abajo parte con Capellades y Dominicos con 18 puntos; Jolaseta y Areces con 16 y Compañía con 14.

Derbi femenino por el liderato de la OK Plata

El polideportivo de Elviña acoge el domingo el duelo por el liderato de la OK Plata en el que se convertirá el derbi coruñés entre el Liceo y el Borbolla (18.00 horas). Los dos equipos, que ya protagonizaron un duelo fuera de la pista el pasado verano, cuando ambos optaron a la plaza libre que había quedado en la OK Liga femenina, que finalmente fue para las de Monte Alto, tienen el objetivo del ascenso a la máxima categoría. Porque el Liceo no ha cejado en su empeño de estar entre los mejores y el Borbolla no pudo certificar la permanencia —hoy cierra la competición en la OK Liga femenina contra el Vilanova (16.15 horas)— y quiere mantener el proyecto un año más en la elite. La OK Plata reparte dos plazas de ascenso. Los dos equipos coruñeses y los dos madrileños —Alcorcón y Las Rozas— parecen los favoritos. De hecho, son los cuatro que están arriba en la clasificación. Alcorcón, Liceo y Las Rozas tienen diez puntos, con las verdiblancas con un partido menos, y el Borbolla suma 9, también con uno menos. La liceístas son las únicas invictas de la categorías tras ganar a Las Rozas, Gatikako Iusturi y Rochapea y empatar con el Alcorcón. El Borbolla por su parte venció a Gatikako Iusturi, Raspeig y Rochapea, pero perdió contra el Alcorcón. Ambos ya se vieron las caras en la Liga Gallega de esta temporada, con un empate (2-2) y un triunfo por la mínima (1-0) de las de Monte Alto como bagaje. Igualdad máxima, aunque el Borbolla no podrá contar en esta categoría con sus internacionales.