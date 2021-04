El Club del Mar logró cuatro podios en el Máster Nacional sub 15 y sub 19 que acogió en sus instalaciones de San Amaro durante el fin de semana. Paula Noya hizo doblete con el bronce en individual y el oro en dobles junto a Alba Prada en la categoría sub 15 con otros dos bronces por parejas: Iago García y Mateo Rey en sub 15 y Carlota Martínez y Aurora Yan Estrada en sub 19.

Durante dos días, los mejores jugadores y clubes a nivel nacional pasaron por esta ya tradicional cita en A Coruña, con un gran éxito por parte de la organización gracias a los protocolos establecidos para evitar contagios de coronavirus. El sábado se jugaron el grueso de los partidos en una maratoniana jornada, quedando para ayer domingo las semifinales y finales que decidieron los vencedores del torneo.

En sub 15 los campeones fueron Ismael Oballe, Ángela Jiménez, Yulien Gil e Ismael Oballe, Paula Noya y Alba Prada y Yaidel Gil y Sofía García. En sub 19 las primeras posiciones correspondieron a Carlos Iglesias, Paula Llavero, Jacobo Fernández y Guillermo Figueras, Carmen Jiménez y Paula Llavero y Rodrigo Sanjurjo y Nikol Carulla.