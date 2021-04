El Leyma vive un momento dulce. Con la clasificación matemática para el play off de ascenso a la ACB, el equipo dirigido por Sergio García ya ha cumplido con el objetivo de la temporada. Eso no significa que se vayan a conformar con lo conseguido hasta aquí. Todo lo contrario. La ambición sigue intacta. Pero sí hay cabida a una pequeña celebración. Ayer, en un acto de uno de los patrocinadores del club, tres aficionados pudieron brindar en El Pantalán de la playa de Oza con Mahou junto a dos de los jugadores del equipo: Zach Monaghan y Gaizka Maiza. Los elegidos fueron los ganadores de un concurso en las redes sociales en el que había que adivinar el número de pie del base estadounidense. Es el 45. No demasiado grande para un jugador de baloncesto, un mundo de gigantes en el que muchos pasan del 50 —el del mítico Shaquille O’Neal incluso llega hasta el 58—. Con distancia de seguridad y mascarilla en todo momento, los afortunados pudieron conocer y charlar tranquilamente con dos de los protagonistas de las hazañas que admiran en la pista.

“¿Cómo haces para marcar tantos triples desde el centro de la pista?”, se interesó un niño que iba junto a su padre, ganador del concurso en Twitter. “Entreno mucho”, le respondió Monaghan, que incluso se preocupó de saber cómo le iba al pequeño con sus clases de inglés y si era muy aficionado al baloncesto. “Soy más de hockey”, le contestó el joven. “¿Hockey hielo o hockey como el Liceo?”, se interesó el americano. No era ni uno ni otro sino hockey hierba. Un ejemplo de que todo el deporte tiene cabida en la ciudad, por más que todavía el coronavirus no haya dejado recuperarlo del todo.

Zach Monaghan es uno de los jugadores que más ha conectado con la grada. Principalmente por su juego. Magia pura. Pero también por su carácter extrovertido, hablando su particular español. Aunque ayer pidiera ayuda a Gaizka Maiza, que este es su segundo año en la ciudad y cada vez se siente más a gusto. No estaba previsto su presencia, pero al final los ganadores tuvieron un 2x1. Frente a ellos, los dos bases del equipo, los que mandan en el juego, así que también algunos de los que mejor podían responder a las preguntas que llevaban preparadas de casa. Ayer les tocaba ser también los periodistas. Después aprovecharon para pedir autógrafos y para inmortalizar el momento con unas fotografías.

Entradas a la venta

La celebración no quita de delante el objetivo del Leyma, que es ganar el siguiente partido. Visita el Palacio de los Deportes de Riazor el sábado (19.00 horas) el Alicante, al que muchos señalan como uno de los candidatos al ascenso y que de momento es sexto sin poder asegurar matemáticamente su presencia en el play off. Al encuentro podrán acceder, según la normativa COVID vigente, 300 espectadores. El club naranja ya abrió la venta de entradas, que se pueden adquirir a través de sus redes sociales y página web. Para aquellos que por motivos de aforo no puedan asistir, el encuentro será retransmitido en directo por la TVG2 y laligasports.tv.