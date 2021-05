El Leyma durmió líder, a la espera de lo que haga hoy el Breogán contra el Palma, después de una victoria ayer en el Palacio de los Deportes de Riazor contra un Alicante que llegó muy herido, con cuatro bajas importantes. Y quizá eso fue lo que resto tensión a los naranjas, que no tuvieron su ritmo e intensidad habituales. Casi ganaron por la inercia que dan los cuatro triunfos seguidos que llevaba, cinco ya, y por la mayor amplitud de su banquillo. Por momento se mantuvieron en el encuentro solo gracias a sus triples. Pero sigue sumando en esta recta final de la temporada regular a la que ya solo le faltan dos partidos y en la que además prácticamente se ha garantizado el factor cancha a favor para la primera ronda del play off de ascenso a la ACB. Un objetivo tras otro va cayendo mientras la ilusión se dispara.

Contra Alicante, el Leyma no mostró su mejor cara. Perdió en rebotes, sumó muchas pérdidas de balón, no dominó la pintura y le dio demasiadas facilidades en ataque a los visitantes, que incluso dominaron el marcador en el primer cuarto. En él los naranjas fueron a remolque y se apoyaron en los tiros de tres para seguir el ritmo. Marcó un triple Vega, otros dos Matulionis, que seguía el ritmo del duelo en Palma, donde había sido el mejor de los coruñeses y con 9 puntos lideraba a los locales en el primer cuarto —aunque ya no anotaría más—. El Leyma, llegó al primer descanso dos puntos abajo (17-19).

La tendencia en el marcador cambió en un segundo cuarto con una anotación muy baja. Un triple de Maiza puso a los de Sergio García por primera vez por delante (20-19). Estos, poco a poco, fueron estirando la diferencia, de nuevo gracias a los tiros de tres. Otro del base donostiarra, al que acompañaron uno de Javi Vega y otro de Dago Peña, dieron al Leyma la máxima ventaja (31-23). De los 14 puntos que anotaron en el segundo cuarto, 12 fueron triples y solo una canasta de Nwogbo. Pero cuando parecía que meterían la directa antes del descanso, un parcial de 0-7 permitió al Alicante volver a meterse en el partido (31-30).

La falta de intensidad era evidente. Los pívots visitantes campaban a sus anchas en la pintura y capturaban un rebote tras otro. Sergio García no sacó a un desacertado McGhee en el inicio del segundo tiempo. Nwogbo estaba más acertado, en ataque, pero en defensa tampoco resultaba intimidante. El Alicante volvió a ponerse por delante. Y por tercer cuarto consecutivo salían los triples al rescate. Dago Peña, Javi Vega y Zach Monaghan ponían el 44-38. Otra vez, de los 44 puntos locales, 30 se debían a 10 triples. Los naranjas apretaban un poco el acelerador y se iban. Pero nunca conseguía romper el marcador, con un Alicante al que Urtasun parecía empeñado en resucitar una y otra vez: 50-55 al fin del tercer cuarto.

El veterano jugador visitante abrió el último cuarto con un triple y Alicante empató a 55. Los triples salieron al rescate. Dago Peña y Javi Vega siempre estaban ahí con un tiro cuando su equipo más les necesitaba. El Leyma solo tuvo que apretar un poco en defensa para cimentar el triunfo en los minutos finales. Y Zach Monaghan, otro que siempre aparece cuando hay que hacerlo, hizo el resto. Dos triples y cuatro tiros libres en el último minuto y medio que no dejaron margen a ninguna remontada. Quinta victoria seguida y ya solo quedan Almansa y Castelló en el horizonte.