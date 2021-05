Mal fin de semana en la OK Plata para los equipos coruñeses. Porque como en una reacción en cadena, la derrota de ayer del Dominicos contra el Jolaseta (6-1) supuso el descenso matemático del Compañía de María, además del Areces. Los de la Ciudad Vieja, que podían haber atado la permanencia, tendrán que esperan a la ultima jornada del próximo fin de semana. Les basta con un punto y tendrán que conseguirlo en el derbi coruñés, precisamente contra el Compañía de María.

Los dos equipos coruñeses de la categoría implicados en la zona baja —el tercero es el Liceo, que hizo los deberes hace ya varias semanas— tenían opciones de mantenerse ambos. Pero tenían que darse varias premisas. Y una era que el Jolaseta no ganara este fin de semana sus dos partidos aplazados. El sábado, los vascos ganaron al Shum así que ayer ya no quedaba margen de error. El Dominicos, si ganaba o sumaba un punto, se salvaba. Pero por el contrario, si perdía, significaría el descenso de Compañía y Areces, para, en la última jornada, ser el Capellades y los propios de la Ciudad Vieja, los candidatos a la otra plaza de pérdida de categoría en juego.

Y no empezó bien el partido para el Dominicos. Era el minuto 7 cuando los colegiados señalaron penalti a favor de los locales. En el lanzamiento, el portero Neto recibió una advertencia por moverse. A la segunda, azul. Tuvo que salir el juvenil Iago López. Y, de nuevo, advertencia por adelantarse al tiro del jugador del Jolaseta. En la segunda intentona, Jon Viar le batió, pero los árbitros consideraron que también se había movido, así que le sacaron azul. Tenía que sentarse. Y Neto todavía no había cumplido los dos minutos de sanción. Así que tuvo que ser un jugador de pista el que se puso las guardas, los guantes y el casco para vestirse de portero. Y al poco tiempo, enfrentarse a una falta directa en contra que el especialista Jaime Fernández no falló. Casi sin darse cuenta, los coruñeses ya remaban con un 2-0 en contra.

Pero si por algo son conocidos los blanquinegros es por su carácter. Y para raza, la de Peli. El veterano se sacó de la manga un disparo que se coló por la escuadra. La reacción era casi inmediata. Quedaba mucho partido. La igualdad era total y el resultado corto se mantuvo hasta mediada la segunda parte cuando una azul a Javier Añón empezó a decantar la contienda. Jaime Fernández demostró su efectividad al convertir la directa y poco después hizo el cuarto. Y ya con todo perdido, a dos para el final, el capitán local completó su partido con el quinto, el cuarto en su cuenta, cómo no de falta directa, y sentenció Viar a 13 segundos para la bocina de un partido que terminó con una nueva azul para los visitantes.

Comprometido el liderato en la OK Bronce

El Compañía de María consumó su descenso de OK Plata, aunque mantiene activa una vía para seguir el año que viene en la categoría a través del ascenso en OK Bronce. Pero también esta opción se complicó porque los colegiales perdieron ayer por 4-3 en su visita a la pista del Rochapea, su máximo rival por el liderato. Fue la primera derrota del curso y llegó después de que el Compañía dejara escapar un 1-3 a su favor con una gran remontada local. Los navarros son ahora primeros, con tres puntos de ventaja sobre el conjunto coruñés, que tiene un partido menos. Todavía queda una vuelta del campeonato para seguir optando a esa plaza de ascenso que tanto supone para el club.