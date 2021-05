El Liceo empezó la temporada con récord, el de las victorias seguidas (12), y puede terminarla con otro. Es cierto que a los verdiblancos el título de la OK Liga prácticamente se les ha escapado —el Barça incluso podría salir campeón de este fin de semana—. Pero eso no quita que no haya objetivos en los últimos tres partidos del calendario. Tres muy difíciles —Caldes, Reus y Lleida—, pero que podían catapultar al equipo que dirige Juan Copa a batir la mejor marca de puntuación de la historia del club. De momento, está en 76 puntos, los que necesitó en la temporada 2012-13 para proclamarse campeón de liga. Ahora lleva 70 y todavía pueden sumar nueve más. Unas cifras que le dan todavía más valor al curso del conjunto coruñés. No ha podido seguir el ritmo incansable del Barcelona, que falla poco y desgasta mucho.

Con liga de 16 equipos y con las victorias puntuando tres puntos y los empates uno, el mejor Liceo es el de la temporada 2012-13, que ganó la liga en la última jornada, precisamente en Lleida, donde la terminan este año los coruñeses. Por encima de 70 solo hay dos precedentes más, los 74 de la liga 2014-15 y los 72 de la 2013-16. El presente equipo, liderado por Juan Copa desde el banquillo, que suma 70 puntos, ya ha superado su actuación del año pasado (61 puntos, pero con liga de 14 y sin jugar la última jornada) y de las cuatro temporadas anteriores: 66 en la 2018-19; 68 en la 2017-18 y 61 tanto en la 2016-17 y la 2015-16. Y eso que todavía faltan tres jornadas por delante en las que puede ampliar el botín.

Otro ejemplo es la distancia a la que afrontó las tres últimas jornadas en el pasado reciente. Que parece que apretar al Barcelona hasta el final es lo más normal del mundo, pero los números no lo dicen así. Sin el tropiezo de Vendrell la separación sería de solo un punto, pero eso son ya las cuentas de la lechera. Porque se perdió y ahora son 4 los que hay entre ambos. Y aun así, es la menor renta con la que los azulgrana llegaron a la recta final de la temporada en los últimos diez cursos, sin contar esa temporada 2012-13 del título en la que los verdiblancos llegaron con 6 de ventaja —que se redujo a uno antes del último partido—. El año pasado, el Barça ya mandaba en la liga con 8 puntos de ventaja antes de los tres últimos partidos. Hace dos (2018-19), eran 15 puntos los que había entre uno y otro a estas alturas. En la 2017-18, la del famoso gol anulado a Sergi Miras en el último segundo del partido contra el Barcelona, también eran 4. El resto de ocasiones, un abismo. El Liceo cedía ya 16 en la 2016-17; 12 en la 2015-15; 8 en la 2014-15; 13 en la 2013-14 y 11 en la 2011-12.

El Liceo siempre aspira a todos los títulos. Y el objetivo en el caso de la OK Liga no se ha podido cumplir. Pero siempre hay que valorarlo teniendo en cuenta el rival que hay que delante. El Barcelona solo ha dejado escapar 2 títulos de los últimos 24 —Reus (2010-11) y Liceo (2012-13)—. Y de esos 24 años, en la mitad, 12, los verdiblancos fueron subcampeones —y cinco veces terceros—. También lo serán este curso porque ya no hay nadie que pueda alcanzarles. Sin perder de vista que todavía queda en cartera la esperada Copa del Rey en A Coruña.

Cambio de hora del partido en Caldes

La Federación Española de Patinaje informó esta semana del cambio de horario del partido del Liceo en la pista del Caldes. Seguirá siendo el sábado, pero en vez de a las 20.00 horas como esta previsto inicialmente, será a las 19.30. Se trata de una petición de la televisión que retransmitirá el partido del Barcelona, que juega a la misma hora contra el Vic y que podría proclamarse campeón según el resultado en el pabellón de Torre Roja, con el que harán conexiones puntuales para conocer cómo evoluciona el partido y las posibilidades de que los azulgrana celebren el título nada más terminar el suyo. Miembros de la directiva liceísta se quejaron en redes sociales de que la Federación no consultara antes con los clubes el cambio y que fuera impuesto sin su consentimiento. De hecho, solo las dos últimas jornadas están previstas con horario unificado.

Doble jornada en la OK Plata femenina

El equipo del Liceo de la OK Plata femenina, líder en solitario de la categoría, afrontará este fin de semana un doble partido en casa mientras que el filial de la masculina, ya con los deberes hechos, se despedirá del curso también en su feudo. Las verdiblancas recibirán el sábado en la pista del Agra al Gatikaku Iusturi (11.00 horas) y al Las Rozas el domingo (16.00). Los chicos, por su parte, se miden al Sant Cugat (20.00).