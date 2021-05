La OK Plata llega a su fin. Y uno de los puntos calientes de la última jornada estará en A Coruña con un derbi de la ciudad entre Compañía de María (local) y Dominicos (visitante) —Elviña II, 20.00 horas— en el que estos últimos se juegan la permanencia en la categoría, para la que solo necesitan sumar un punto. Podría haber sido una lucha más dramática y fratricida, pero los primeros ya llegan descendidos a la cita pese al esfuerzo de su último partido, que les había hecho mantener las esperanzas hasta el final. Pero el Jolaseta recuperó sus dos partidos aplazados y sus dos victorias, una contra el Dominicos, supusieron el descenso de Compañía y Areces y dejaron la tercera plaza en un mano a mano entre los de la Ciudad Vieja y el Capellades.

Lo tienen más fácil los coruñeses. Porque dependen de sí mismos y les vale con un punto ante un equipo que ya no se juega nada. Y porque el Capellades tiene que medirse al líder Manlleu, que a su vez se juega el ascenso a la OK Liga, para lo que tiene que puntuar. Pero ahora hay que rematarlo. Los blanquinegros ya fueron la semana pasada al País Vasco con la opción de dejar cerrada la permanencia si puntuaban contra el Jolaseta y no lo consiguieron. Ahora no quieren dejar escapar un objetivo vital no solo para el presente del club, sino también para el futuro. Dominicos además estaba en una buena dinámica. Salvo la derrota de la semana pasada, había acumulado buenos resultados en las últimas jornadas. Desde la portería, con un Neto más seguro, hasta los goles de los veteranos Payero y Peli al crecimiento de canteranos como Iñigo Varela.

El Compañía, por su parte, también reaccionó en la parte final de una temporada complicada en la que fue de menos a más sin poder lograr el objetivo. Su descenso, no obstante, está de momento en suspenso hasta saber qué ocurre con el filial, que intenta recuperar la plaza con el ascenso desde la OK Bronce. Esta semana los canteranos inician la segunda vuelta en Gijón (mañana, 12.00 horas) para continuar la pelea con el Rochapea por la primera plaza de la que le separan tres puntos, pero con un partido menos.

Despedida verdiblanca en casa

El Liceo se despide de la OK Plata masculina con un partido intrascendente en el Agra (20.00 horas) contra el Sant Cugat. Los verdiblancos están salvados desde hace varias semanas. De hecho, al principio de la temporada incluso coquetearon con los puestos de honor y que daban acceso a luchar por el ascenso. Poco a poco fueron perdiendo fuelle, pero firmaron en líneas generales una buena temporada y cumpliendo con lo que es un filial, formando a jugadores y dando la alternativa a algunos miembros de la cantera. Los pupilos de Stanis García cerrarán el curso contra uno de los equipos que también ha estado luchando hasta el final por el ascenso, pero que se dejó sus opciones en el último partido, cuando salió goleado en su propia cancha por el Compañía de María (2-7).