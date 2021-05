Queda una jornada para que termine la fase regular en la LEB Oro y el Leyma Coruña asalta el liderato de la clasificación con su victoria en Almansa (73-80). Si hay un momento para llegar a la cima era este, justo al final del maratón de partidos que ha supuesto la competición, para disparar las expectativas antes de afrontar el esfuerzo final que supondrá el play off de ascenso a la ACB. En él podrá pasar cualquier cosa. El conjunto naranja, que además se aseguró la ventaja de campo en la primera eliminatoria, ya ha demostrado ser capaz de lo mejor pero también de desconectar y olvidarse de lo que hay que hacer para ganar. Le pasó hoy, como el doctor Jekyll y míster Hyde. Los veinte primeros minutos, para olvidar, con 48 puntos encajados —la coruñesa es la mejor defensa de la liga— y sobreviviendo a base de triples —Matulionis anotó tres seguidos—; y los últimos, con una reacción apabullante para remontar 14 puntos en contra y con un parcial de 0-17 tomar el mando y no volver a soltarlo hasta el final. Sexta victoria seguida, récord absoluto de la historia del club, y ya solo queda Castelló en una última jornada (domingo, Palacio de los Deportes de Riazor) en la que los naranjas definirán su posición final, que puede ir desde la primera hasta la cuarta plaza, y su hoja de ruta en el camino a la ACB.

La defensa, por si no había quedado lo suficientemente claro, es la razón de ser del Leyma. Y cuando falla esta, todo lo demás se derrumba. Y eso que el conjunto coruñés salió bien a la pista, con un Belemene muy enchufado y un Osvaldas Matulionis en estado de gracia con su tiro exterior. Un 2-10 y un 6-12 fueron sus primeras ventajas. Pero hasta ahí. Pronto se vio que había relajación. Faltaba intensidad. Concentración. Ayudas. Y el Almansa se aprovechó porque encontró canastas cómodas y muy fáciles. Un parcial de 9-0 para el 15-12 obligó a Sergio García a parar. Pero tampoco mejoró mucho la situación. Frenó el calvario una canasta de Lottana Nwogbo, pero los locales seguían campando a sus anchas. Desde aquel 6-12 se pasó al 28-16 (parcial de 22-4), incluido un triple desde su propio campo del ex Djuran sobre la bocina del primer cuarto (28-16). Y no mejoró mucho el panorama en el segundo, aunque por lo menos no empeoró. Gracias, en cierta medida, al acierto exterior. De 20 puntos en es este tiempo, doce llegaron desde más allá de 6,75 metros con 4 triples, uno de Dago Peña y tres seguidos de Matulionis que fueron clave para seguir remando y al descanso mantener las opciones (48-36).

El Leyma encaja una media de 70 puntos por partido. Ayer en veinte minutos ya le habían metido 48, 50 nada más abrirse la segunda parte (50-36). Pero el Almansa se quedó clavado en esos 50 puntos y los naranjas firmaron un parcial estratosférico de 0-17 que les volvió a meter en el partido (50-53). Nwogbo culminó la remontada con uno de sus espectaculares mates y a partir de entonces los pupilos de Sergio García ya no abandonaron más la ventaja en el marcador. Dos triples finales de Gaizka Maiza pusieron la guinda al tercer cuarto que hizo entrar a los coruñeses con tres de ventaja a los minutos decisivos (61-64, 13-28 de parcial). El Almansa se recuperó del golpe. Que no tiene que ser fácil ver cómo te remontan así un partido. Incluso el Leyma pareció encarrilar el triunfo con el 63-71 que ponía tierra de por medio. Pero los locales se revolvieron y se pusieron a dos con un parcial de 6-0 (69-71). El conjunto naranja apretó entonces en defensa. Salvo un triple y un tiro libre secó a su rival en los minutos finales. Y le bastó con un par de buenas acciones en ataque para cimentar una barrera ya insuperable. El partido terminó con tres tiros libres fallados en seis intentos (McGhee, Peña y Matulionis). Otro debe en las cuentas del Leyma. En finales igualados, en auténticas batallas que se librarán en el play off, puede ser un auténtico sacrilegio.

FICHA TÉCNICA (Almansa-Leyma, 73-80)

Almansa (28+20+13+12): Harris (13), Cvetinovic (12), Nogués (5), González (5) y Maxwell (15) -cinco inicial-. Djuran (8), Biviá (5), Mendiola (4), Noguerol y Adekoya (6).

Leyma (16+20+28+16): Monaghan (9), Matulionis (17), Belemene (7), Vega (10) y McGhee (7) -cinco inicial-. Peña (6), Badmus, Maiza (8), Jakstas (8) y Nwogbo (8).

Árbitros: Sánchez, González y García. Eliminaron por finco faltas personales a Maxwell.

Cancha: Polideportivo Almansa.