El Leyma no quiere oír hablar de partidos intrascendentes o de relajación con el deber ya cumplido. En el último que fue así le salió bien caro con la grave lesión de Augustas Peciukevicius. Cierto que en aquella ocasión, contra el Cáceres, el partido daba igual de qué lado cayera porque el resultado no iba a afectar para nada al devenir de los naranjas en la segunda fase. El de hoy en Almansa (12.30 horas), aunque con el objetivo de clasificación para el play off ya conseguido, vaya si cuenta. Porque el conjunto dirigido por Sergio García no se conforma y además de acumular sensaciones de cara a la lucha por el ascenso que comenzará a finales de mes, tiene en su mano dejar cerrada su posición como cabeza de serie en los cuartos de final, así como apretar al Breogán hasta el final por la primera plaza y ampliar su racha de triunfos, ahora en cinco.

“Ahora está en nuestra mano el ser capaces de conseguir la ventaja de campo, por eso se convierte en muy importante ese partido ante Almansa”, reconoce Sergio García. “Un rival al que respetamos muchísimo, que ha demostrado tener un carácter competitivo de primer nivel, un equipo que se agarra a los partidos muy bien, que ha competido realmente bien contra todos los rivales en esta fase y que en su pista, apoyados por su gente, seguro que van a dar un nivel muy alto”, añade sobre un rival que es noveno, que ya no tiene nada en juego y que ha perdido sus dos últimos partidos (Oviedo y Valladolid).

En A Coruña la victoria local fue muy clara (89-73). De hecho, fue precisamente cuando empezó la racha triunfal del Leyma. No pierden desde aquel partido en el Palacio de los Deportes de Riazor, aunque jugar fuera de casa siempre tiene la complicación extra del viaje y el cansancio por los kilómetros acumulados en autobús, aunque los naranjas suelen desplazarse el día anterior para tener tiempo a aclimatarse y desentumecer el cuerpo. “Los chicos están centrados y vamos a ver si somos capaces de hacer un partido completo, competitivo, llegar al final con opciones y si van las cosas bien será muy importante para nosotros”, apunta el técnico donostiarra, que contará con la baja de Zyle, que ya no ha jugado los últimos partidos mientras que Lottana Nwogbo estará entre algodones para cuidarlo al máximo.

Entradas Leyma-Castelló

El último partido en casa de la fase regular será el próximo domingo 16 contra el Castelló. Un ensayo para el play off y para el que el conjunto naranja ya ha puesto a la ventaja las entradas, disponibles en sus oficinas hasta el viernes 14 y en las taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor el día del partido.