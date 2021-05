El Deportivo Liceo mantiene su condición de invicto en la OK Plata femenina y sigue como líder de la categoría a pesar de que ayer no pudo pasar del empate a cero en la visita a Elviña II del Las Rozas. Era un partido clave en la parte alta de la clasificación y con un triunfo las coruñesas hubiesen dado un paso de gigante hacia el ascenso a la OK Liga femenina. Pero aunque puso el juego, dominó y tuvo casi todas las ocasiones, las madrileñas pusieron un muro en su portería y no se dejaron sorprender en ninguna ocasión. También Katy Guscin puso el cerrojo. Es más, la guardameta coruñesa solo ha encajado tres goles en ocho partidos, dejando en seis de ellos la portería a cero. Es uno de los baluartes del liderato verdiblanco, una solidez defensiva de la que esta vez no pudieron sacar rédito sus compañeras pese a sus esfuerzos.

En especial, una de las más activas fue la chilena Bea Gaete. Incluso tuvo una falta directa a once minutos para la bocina que no pudo transformar. El empate deja al Liceo en la primera posición con 20 puntos, 4 más que el Alcorcón (con un partido menos) y con 5 y 6 de ventaja sobre el Borbolla y el Las Rozas (también con uno menos). Los dos primeros ascienden a la máxima categoría.