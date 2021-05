Las competiciones van llegando a su fin y cada vez quedan menos equipos coruñeses en liza. Para este fin de semana, además, se cae de la lista el Viaxes Amarelle, que a última hora vio cómo ha sido suspendido su partido en Zaragoza por un positivo en el equipo rival.

Viaxes Amarelle (fútbol sala). Una temporada tan atípica como esta es lo que tiene. Que cada semana no se sabe si el partido se podrá disputar o no. A última hora del jueves el AD Sala Zaragoza informó de un resultado positivo por COVID en una de sus jugadoras en los controles rutinarios previos a los partidos. A falta de confirmación oficial por parte de la Federación Española, el Viaxes Amarelle, que ya sabe lo que no es poder jugar por este tema, dio su partido por aplazado. Las coruñesas perdieron la semana pasada y esperaban vencer a las mañas para seguir dando pasos hacia la permanencia en Primera División.

OAR (balonmano). El OAR ha tenido que esperar a las dos últimas jornadas para certificar su permanencia en Primera Estatal. Ha sido un año muy complicado por todo lo que le ha rodeado y porque disputó buena parte de la competición con un equipo muy joven e inexperto que ha ido de menos a más y que, ya con la ayuda de algún refuerzo, intentará esta tarde en Ourense (19.00 horas) confirmar su continuidad en la tercera categoría nacional. Los coruñeses tienen 18 puntos por los 16 del Forbe Reconquista de Vigo y los 11 del Lavadores, los dos equipos que cierran la clasificación. Los ourensanos ya no se juegan nada con una cómoda octava posición y 26 puntos.

Deportivo Liceo (hockey sobre patines). Las verdiblancas defienden el liderato en la OK Plata femenina en la pista de uno de sus máximos rivales en la lucha por el ascenso, el Alcorcón (18.00 horas). El conjunto liceísta es el único invicto de la categoría y lidera la tabla con 10 puntos por los 16 de las madrileñas, que no obstante tienen un partido menos. Jornada clave de la que el Liceo podría salir muy reforzado. En la primera vuelta, en el duelo entre ambos disputado en A Coruña, las pupilas de Carlos Loureiro empataron 0-0.

Distrito Ventorrillo (fútbol sala). Después de una semana de descanso, el equipo coruñés continúa con su lucha por la permanencia en Segunda División B con la visita al Gijón Playas La Carbayera (17.00 horas). Con cinco partidos todavía por delante todo puede pasar, todo lo que sea sumar de tres en tres es positivo, sobre todo contra rivales de la parte baja de la tabla.

Compañía de María (hockey sobre patines). Los colegiales reciben el domingo al Oviedo Booling (Elviña II, 13.00 horas) en un nuevo capítulo de su lucha por el liderato de la OK Bronce que se ha convertido en un mano a mano con el Rochapea. Los navarros son primeros con 24 puntos por los 21 pero con un partido menos del Compañía. Curiosamente, el duelo frente a los asturianos de mañana corresponde a la segunda vuelta cuando todavía no se ha disputado el de la primera.