El K4 500 metros español, uno de los candidatos a medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, arrancó con fuerza en la Copa del Mundo que se está disputando en Szeged (Hungría). Había muchas expectativas por volver a ver a los subcampeones del mundo, casi dos años después de su última competición oficial. Y el barco, con el coruñés Carlos Arévalo acompañado por Saúl Craviotto, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, no defraudó al ganar su serie y clasificarse directamente para la final de mañana, programada para las 12.52 horas, sin tener que pasar por la criba de las semifinales. Otro paso más hacia el objetivo del podio en Tokio.

Es más, en Szeged el comportamiento del K4 iba a mirarse con lupa porque si la formación demostraba no ser competitiva, podrían introducirse cambios de cara a los Juegos. De momento, el rendimiento ha sido máximo. Craviotto, Cooper, Arévalo y Germade, orden en el que van colocados en la piragua, se impusieron en su serie con un tiempo de 1.21.76, con casi un segundo de margen con el segundo clasificado, Lituania, y también por delante de Alemania, Bielorrusia, Portugal, Polonia y Hungría. Eslovaquia y Alemania fueron las ganadoras de las otras dos series y las que se postulan como principales rivales de los españoles en la final de mañana, en la que el objetivo será lograr la medalla de oro. El coruñés y sus compañeros, no obstante, no han preparado específicamente esta competición ya que la meta está a largo plazo y es el podio en los Juegos.

Quinto puesto del betanceiro en el K1 200

Los integrantes del K4 500 metros español han demostrado en Hungría estar en un excelente estado de forma. No solo por la victoria en su serie y clasificación para la final. Sino porque a nivel individual también han logrado grandes resultados. El coruñés Carlos Arévalo fue quinto en la final del K1 200 metros en la que su compañero Saúl Craviotto acabó en la sexta posición. El palista del Ría de Betanzos, que el viernes pasó la eliminatoria con nota, fue segundo en su semifinal, lo que le dio el pase a la gran final, donde finalizó quinto. Sin embargo, él mismo se refiere a esta distancia, en la que también competirá en los Juegos de Tokio, como secundaria. El gran objetivo es el K4. Los otros dos miembros de la embarcación, Marcus Cooper y el gallego Rodrigo Germade, protagonizaron ayer uno de los grandes momentos de la jornada al proclamarse campeones del K2 500. La también gallega Teresa Portela, por su parte, finalizó cuarta a escasas décimas del bronce, en el K1 200.