El Noticia, con Jose María Torcida a la caña y una tripulación del Marítimo de Santander compuesta por Luis Martin Cabiedes, Pablo Santurde, Rayco Tabares y Francisco Palacio, continúa en el liderato del Maeloc Abierto de España de J70, que finaliza hoy en aguas de la ciudad organizado por Marina Coruña y el Real Club Náutico. La que será tercera y última jornada comenzará a las 10.30 horas y tendrá por delante una programación de tres mangas que se presentan apasionadas por la remontada protagonizada ayer por el Solventis.

La embarcación del coruñés Malalo Bermúdez de Castro dio un zarpazo y con un priero, un segundo y un cuarto puesto presentó su candidatura al título —unido al quinto y primero del viernes— ya está a solo cuatro puntos del líder. En tercera posición aparece un enronado MarNatura, que tiene al componente del equipo de España de la Young Americas Cup Luis Bugallo como caña. El vigués se mete en el podio en detrimento del patrón ourensano Luis Perez Canal que con el Abril Verde es cuarto a falta de tres mangas.

Tras el grupo de escapados, excelente la tripulación del Let it be que se anotó su primera victoria parcial, en un J70 que cuenta con regatistas del Real Club Náutico de Denia (Valencia), del Club Náutico Mar Menor (Murcia) y del Club de Vela de Andratx (Baleares). Con este primero, amén de un quinto y un cuarto, Luis Calvo Boronat sube hasta la quinta plaza, que arrebata a uno de los grandes favoritos: el catalán Bodegas Can Marlés que patronea el navegante canario Jorge Martínez Doreste. Más atrás Gonzalo Araujo se recupera del mazazo de la primera jornada, con unos buenos parciales y tiene opciones claras de meter a LaGuardia&Moreira de sexto, lucha en la que también están Pazo de Cea de Canido, Sogacsa de Vigo, Autolica-Tropicfeel de otro ilustre, como es Luis Martínez Doreste y el Revalence de los finlandeses de Henrik Thude. La jornada de hoy arranca a las 10.30 horas y a primera hora de la tarde tendrá lugar la ceremonia de clausura y entrega de galardones, acto en el que solamente podrán estar los premiados por protocolo COVID.