El Compañía de María avanza en su camino al ascenso a OK Plata tras el triunfo ayer, en casa, ante el Oviedo Booling (4-3). No fue una victoria fácil, a pesar de que el equipo de Josep Sellas se medía al colista de la categoría, que tiene un punto. Se adelantó Compañía cuando ya se habían esfumado los primeros siete minutos de partido. Fue Santi Miguélez el que abrió el marcador, y también el autor del segundo tanto, tan solo dos minutos después. Parecía que el conjunto local podía respirar tranquilo, pero el Booling apretó y aprovechó las contras para remontar (2-3). Respondió Santi unos segundos después. Compañía no se conformó con las tablas y Miguel Fernández hizo el gol de la victoria a seis minutos del final.