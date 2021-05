El Noticia, del Real Club Náutico de Santander, con José María Torcida a la caña y el campeón del mundo Rayco Tabares de táctico, no dio opción en el Maeloc Campeonato de España de la clase J70, organizado por Marina Coruña y el Real Club Náutico y que ha contado con unidades de Argentina, México, Finlandia y Portugal.

Los vencedores se impusieron en tres de las nueve mangas y solo se cayeron del podio en la última del campeonato, que no computó al haber podido hacer un descarte y que ya afrontaron sabedores de que el triunfo estaba asegurado.

Tras los cántabros acabó el J70 de otro campeón mundial canario, Alfredo González, con el coruñés Malalo Bermúdez de Castro de táctico, que tuvieron que formarse con la plata. Consiguieron poner en aprietos al J70 del Real Club Marítimo de Santander, que no respiró con tranquilidad hasta los últimos compases del Nacional.

La jovencísima tripulación viguesa del MarNatura, con Luis Bugallo, se hizo con el bronce relegando a Abril Verde a la cuarta plaza. La embarcación estuvo patroneada por el ourensano Luis Pérez Canal. En MarNatura formaron la tripulación, además de Bugallo, Enrique Freire, Gerardo Prego, Alberto Basadre y Javier Gándara Jr. Por parte de Abril Verde, lo hacían Luis Pérez Canal, el regatista vigués Víctor Mariño, Eduardo Reguero, Carlos San Martín y Juan de Cominges. El Let it be fue quinto.

Mas atrás la lucha estuvo entre los hermanos Doreste. La mejor parte se la llevó Luis, que logró hacerse con la sexta plaza, en lucha con Jorge que bajaba al séptimo, así como con Gonzalo Araújo que llevó a su LaGuardia&Moreira al octavo lugar, dejando por detrás a los lisboetas del SailCascais, así como a sus rivales más directos: Sogacsa del Náutico de Vigo, y al Pazo de Cea del Marítimo de Canido.

Al filo de la media tarde se celebró en el Village Mar de Maeloc la ceremonia de clausura del Nacional. Se entregaron los tres premios para los primeros: Noticia, Solventis, y MarNatura, además de uno adicional para el J70 de Luis Bugallo por ser el barco amateur mejor clasificado, el denominado Corinthians Trophy.