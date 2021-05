El Liceo se enfrentará al Voltregá en los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputará en A Coruña del 10 al 13 de junio. El sorteo, que tuvo lugar este mediodía en el Concello, también perfiló el que será su camino hasta la final. En semifinales su rival saldrá del duelo entre el Caldes y el Lleida y no se encontraría con el Barcelona, por la otra parte del cuadro, hasta la lucha por el título. Los culés tienen al Noia como primer contrincante, mientras que completa los emparejamientos de cuartos de final el Reus-Girona.

Los verdiblancos (a diferencia de lo ocurrido hace un año y medio, cuando les tocó el Reus para la Copa que finalmente no pudo celebrarse por la pandemia) evitaron el coco de los posibles rivales de cuartos de final, que era el Noia. No será fácil tampoco el conjunto de Sant Hipolit, pero los coruñeses ya se impusieron a los osonenses en dos ocasiones este año: por 1-4 en Cataluña y por 4-1 en el Palacio de los Deportes de Riazor. El partido se jugará el jueves 10, con los horarios todavía por confirmar. Si se clasifica para semifinales, el equipo que dirige Juan Copa tendría un día de descanso (viernes), un privilegio que se ganó gracias a que terminó la primera vuelta de la OK Liga en la primera posición.

También se llevó a cabo el sorteo de la Copa de la Reina, que se disputará a la par que la Copa del Rey. El jueves se jugará el Manlleu-Telecable Gijón (repetición de las semifinales del play off por el título de la OK Liga femenina) y el Voltregá-San Cugat y para el viernes quedarán el Palau-Bigues y el Cerdanyola-Las Rozas.

Al acto, presentado por Sergio Tomé en el salón de plenos del Concello coruñés, asistió la alcaldesa Inés Rey, la concejal de Deportes Mónica Martínez, el presidente de la Federación Española de Patinaje Carmelo Paniagua, el delegado de la Secretaria Xeral para o Deporte en A Coruña Roberto García, el presidente del Liceo Daniel Echevarría y los vicepresidentes de la Federación Española y Gallega de Patinaje, Ignacio González y Julio Parga respectivamente.