“El objetivo ya está cumplido con creces”, dice Sergio García. Así que a partir de ahora el Leyma se alimenta de la ilusión de hacer algo grande en el play off de ascenso a la ACB que hoy abre contra el Oviedo (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.00 horas). Es hora de soñar a lo grande aunque sea con los pies en la tierra. Empezaron el camino 19 equipos y ya solo quedan ocho, de los cuales solo uno llegará a la meta. Con una igualdad máxima entre los equipos y con tres eliminatorias al mejor de tres partidos que apenas dejan margen para el error y que se resolverán en una semana, el espectáculo y la emoción están garantizados.

Con todos estos ingredientes, el partido de hoy, el que abre la serie, se convierte en vital para “no llegar contra las cuerdas” al segundo, que encima será en Oviedo, una de las pistas en las que los naranjas no han ganado en toda su historia. “No hay rival ni camino sencillos, nos ha tocado este y estamos motivados de poder hacer un buen play off sabiendo que Oviedo es muy buen equipo y que el sistema de tres partidos da importancia altísima al primero, que no hay apenas margen y puede pasar cualquier cosa”, analiza el técnico naranja.

Leyma y Oviedo se han visto las caras dos veces este curso. El primer partido, en A Coruña, acabó con victoria naranja tras una espectacular remontada en el último minuto, al que los locales entraron con siete puntos de desventaja. El segundo, en Pumarín, se saldó con derrota. Pero García cree que empezarán de cero. “Esos partidos nos valen para mirar algún detalle, algún ajuste, pero el play off será distinto. Nosotros ahora también somos diferentes por los cambios que hemos ido teniendo. Ellos también, que ahora son 13 y tienen que hacer convocatoria. Su estilo es físico como el nuestro, con batería de exteriores que pueden hacer tiros... será muy diferente”, resume.

Tampoco valdrá lo de atrás, unas estadísticas que perjudican claramente al Leyma, con solo tres triunfos en 18 enfrentamientos. “Son datos anecdóticos porque son distintas plantillas y distintas temporadas”, dice, aunque reconoce que Pumarín, donde los coruñeses aún no han conseguido ganar, es una de las pistas más difíciles de la liga: “Es una cancha pequeña y absolutamente diferente a cualquier otra de la competición, con el público muy cerca, que crea un ambiente muy bueno para su equipo y aprieta mucho al rival”. Por eso es tan fundamental ganar hoy. “Hacernos fuertes en casa. Y después pensar que si hemos ganado en sitios tan difíciles como Lugo, por qué no lo vamos a hacer en otro lado”, añade.

La igualdad va a ser uno de los factores a tener en cuenta tanto en esta eliminatoria como en todo el play off. “Me sorprenderían resultados amplios. No recuerdo una competición tan igualada como la de este año. Los ocho equipos somos de un nivel muy similar. En una semana se va a resolver cada eliminatoria. Va a depender mucho de cómo estés un día, del nivel de acierto... la incertidumbre es muy grande. Lo normal es que todos los partidos estén igualados y necesitaremos ese punto de suerte.”

Y otro factor es la experiencia. En ese sentido, los hombres del Leyma llamados a liderar el equipo en esta fase final, como Zach Monaghan, Dago Peña, Javi Vega, Osvaldas Matulionis y Gary McGhee, llegan en una clara línea ascendente de juego. “Era lo que buscábamos. Necesitábamos que llegaran bien al final y tengo la pena de Zyle, porque iba a ser importante. Conseguimos que Dago ahora esté fluido en ataque, lo mismo que Javi; Osvaldas, con un rendimiento defensivo muy algo todo el año, va teniendo más acierto; Gary... el equipo llega bien y a ver si ahora somos capaces de rematar”, desea.

El entrenador descarta que la derrota en la última jornada contra el Castellón vaya a afectar al equipo anímicamente. “Hay que ver las cosas con perspectiva”, asegura. “Hemos hecho la mejor liga regular de la historia del club, con cerca del 70% de victorias, y estuvimos a dos tiros y un palmeo de haber quedado primeros. La Liga regular es muy buena, ha podido ser de diez, sí, pero nuestro objetivo era la clasificación para el play off y en eso estamos”, indica. La clave es el equilibrio entre la euforia por los triunfos y el drama por las derrotas.

Y también equilibrio entre la ambición, la ilusión y, por último, la presión. “El trabajo de todo el año ya está hecho y ahora vamos a algo muy concreto de una semana y en el que hay que tener cierta fortuna. Pero hay que valorar lo de atrás también”, dice. Y con poca presión: “El presidente nos transmitió en nombre del club que nuestra presión y obligación es dar el cien por cien y ser competitivos. Eso lo hemos cumplido con creces. Y nos ha pedido también que afrontemos estos partidos con ilusión y con la intención de divertirse, que eso es muy importante. Son partidos diferentes, de mucha tensión, pero también hay que disfrutar”, concluye. Y hace una predicción-deseo: “La final, nosotros contra otro”.