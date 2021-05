Hace ya ocho años, el Liceo ganó su último título de la OK Liga gracias a una victoria en Lleida con la que llegó a los 76 puntos por los 75 del Barcelona. Era, hasta ayer, su mejor puntuación de su historia. Porque el actual conjunto verdiblanco, dirigido por Juan Copa, igualó esta cifra con su triunfo frente al Reus (6-2) y aún está en disposición de seguir ampliando el récord si la próxima semana, en la última jornada de la competición doméstica, empata o vence precisamente en Lleida. Ganar al Reus, lo que hizo con una suficiencia pasmosa pese a la entidad del rival y encima sin poder contar con el tocado Franco Platero —que se reserva para la Copa—, no le sirvió no obstante para evitar que el Barcelona cantara el alirón. Los azulgrana dependían de sí mismos en su visita al descendido y colista Mataró y no solo no fallaron sino que se dieron un empacho de goles (0-15).

En A Coruña, con tanto cañonero sobre la pista, el Palacio parecía más el escenario de una galería de tiro. Y en medio del fuego enemigo, cayó el primer soldado, Álex Rodríguez, que recibió un bolazo de Roberto di Benedetto —y en la segunda parte otro de César Carballeira—. No debió afectarle demasiado porque el siguiente en hacer saltar las alarmas antimisiles fue él mismo con un disparo que se fue el palo. Respondió David Torres, que fusiló el casco de Candid Ballart. Y es que si había pistoleros en juego —incluso en la grada estaba Raúl Marín, en proceso de recuperación, pero que viajó con el equipo e incluso hizo el calentamiento—, no era menor el nivel de sus guardianes. Carles Grau y el portero visitante ejercieron de sheriffs. Por sus territorios no pasaba nadie. Y eso que el Liceo acumulaba ocasiones. Como una contra entre Di Benedetto y Marc Grau, que en el segundo palo se encontró con el meta y el poste. El nueve estaba activo. Lo intentó de varias maneras, incluso sorprender por alto. Pero Ballart es muy grande. Y con tanto talento solo podía llegar el gol mediante una genialidad. Y se la sacó de la manga Maxi Oruste para el 1-0 justo antes del descanso. Gol psicológico.

Tal y como transcurrió la primera parte, nadie se esperaba cómo lo iba a hacer la segunda. Los locales, desatados, empezaron a convertir en gol todas las ocasiones que se habían negado en las primeros 25 minutos. Fabrizio Ciocale, que ha crecido en la segunda parte de la temporada, aumentó la renta coruñesa, si bien Álex Rodríguez, que la próxima temporada vestirá la camiseta verdiblanca, recortó distancia —con él en la pista siempre hay peligro—. De todos modos, solo fue un espejismo. Fabrizio Ciocale , de nuevo, puso la diferencia entre ambos en dos goles, César Carballeira se encargó de ejecutar un penalti para poner el cuarto y todavía habría tiempo para otro tanto de Maxi Oruste —que se cayó de la valla en la celebración— y del capitán David Torres. Un festival que solo se truncó en el último minuto. A pesar de que Juan Copa gritaba desde el banquillo “¡sin faltas!”, llegó la décima. Y un especialista como Marc Julià dejó su sello de calidad para el 6-2 final.