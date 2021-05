La selección gallega de pelota se proclamó subcampeona de España en el Campeonato de España de Federaciones de la categoría sub 23 que se disputó durante el fin de semana en Pamplona. Los gallegos perdieron ayer en la final de pala corta contra una potente Navarra, contra la que nada pudieron hacer después de ganar en semifinales el día anterior a Andalucía. Jugaron el partido por el combinado autonómico Jagoba y Asier, pero los pelotaris del CP Coruña no lograron estar al nivel necesario ante los navarros, que se mostraron más centrados y no dieron concesiones para imponerse por 0-2 y parciales de 10-15 y 7-15. En paleta, Galicia no se consiguió clasificar para la gran final después de perder el sábado en las semifinales contra Navarra B en un partido muy competido que se resolvió en el desempate (2-1): 15-6, 12-15 y 10-6.