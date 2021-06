La Copa del Rey y de la Reina de hockey sobre patines de A Coruña entra en su recta final. En una semana, la bola echará a rodar en el Palacio de los Deportes de Riazor con una primera jornada cargada de partidos, cuatro (dos masculinos y dos femeninos) y el Liceo-Voltregá (20.45 horas) como plato fuerte del día. El club verdiblanco ya lleva unas semanas preparando la cita con diversos actos, como el relanzamiento de la campaña de los riquiños de Sanbrandan, pero lo más importante era conocer cuánto público podría asistir a la competición. Después de finalizar el plazo para recuperar o devolver los abonos que ya se habían comprado para la edición del año pasado y que abortó el coronavirus, el Liceo sacó ayer a la venta 400 pases por un precio de 25 euros y que serán vendidos en estricto orden de solicitud.

La Copa del Rey y de la Reina, que se disputará del 10 al 13 de junio, llega a A Coruña con un año y tres meses de retraso según lo previsto. Iba a tener lugar en marzo de 2020 y cuando estaba todo listo, incluso el merchandising se había puesto a la venta, la pandemia cambió todos los planes. El Liceo ya había vendido cerca de mil abonos, que quedaron durante todo este tiempo en el aire, pendiente el club de si finalmente iba a disputarse la competición, aunque fuera una nueva edición. La semana pasada los verdiblancos anunciaron que todos aquellos que disponían de abonos de 2020 tenían tres opciones: reclamarlos para usarlos este año, devolverlos o donarlos al club. Finalizado el plazo y echadas las cuentas, el conjunto coruñés pudo poner a la venta 400 abonos, por un precio de 25 euros cada uno. Desde ayer están disponibles en el enlace de Cluber http://bit.ly/copa-rey-reina-hockey, por orden de solicitud hasta agotar los 400.

En el caso de aquellos que solicitaron revalidar sus entradas del año pasado para la cita de 2021, deberán recogerlas de forma presencial en las oficinas del club (colegio Liceo la Paz) en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. La próxima semana, correspondiente ya al inicio de la Copa, se mantendrá esta localización de lunes a miércoles. El jueves, fecha del comienzo de la competición, los abonos deberán recogerse en el Palacio de los Deportes de Riazor en un horario pendiente de confirmar y que el club liceísta anunciará próximamente. Por último, las personas que solicitaron la devolución del importe de los abonos de 2020 lo recibirán antes del 30 de junio.

Bea Gaete, primera pieza para la OK Liga femenina

El Deportivo Liceo ya tiene la primera pieza para la plantilla de la temporada 2021-22, en la que regresará a la OK Liga femenina, tras el acuerdo con la chilena Bea Gaete para renovar su contrato por un año más. La capitana de las marcianitas, como se conoce a las jugadoras de la selección de su país, cumplirá 25 años el próximo mes de agosto y fue una de las claves en el ascenso de las verdibancas. “Hay que agradecerle que vino sin pensárselo para jugar en una categoría inferior como la OK Plata”, destacaba sobre ella la semana pasada a este periódico el directivo José Luis Huelves. Y es que Gaete se incorporó a la disciplina liceísta después de que el club se llevara un duro revés al ver frustrada su candidatura para ocupar la plaza que quedaba vacante en la OK Liga femenina. Eso retrasó los planes de una directiva empeñada en devolver el femenino a la máxima categoría. Primero hubo que ganar un billete para la OK Plata a través de la Liga Gallega. Y en la segunda categoría nacional solo había dos puestos de ascenso, y uno de ellos correspondió a las coruñesas a falta de tres jornadas. Gaete disputó diez partidos con el Liceo en la OK Plata femenina con siete goles como aportación, aunque también puso sobre la pista toda su calidad y experiencia para apoyar a sus compañeras. La jugadora cuenta con una amplia trayectoria internacional, ya que dio sus primeros pasos a los 13 años y en 2014 ya era capitana del combinado de su país. En la OK Liga femenina ya militó en las filas del Las Rozas y ahora volverá con el Liceo para asentar a las verdiblancas en la elite. En los próximos días el club, que el martes anunció la creación de tres cuentas de redes sociales —Facebook, Twitter e Instagram— propias del femenino, seguirá anunciando renovaciones y los primeros fichajes de un proyecto muy ambicioso y que culmina una apuesta de la directiva, que a largo plazo no renuncia a nada.