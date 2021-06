Javi Vega (Leganés, 1988) fue un fichaje y una declaración de intenciones del Leyma. Llegaba el verano pasado el capitán de un equipo de play off de ACB y todos los rivales sabían que el Leyma iba en serio. En el momento caliente, ha crecido y espera guiar a A Coruña a la élite. Ayer el club agotó las entradas para el duelo del sábado en el Palacio.

Ha estado en mil batallas. ¿Cómo lleva el tiempo de play off?

Son los momentos más bonitos, los que más disfruto y me motivan. Y más en un año tan raro con jugadores que llevaban sin competir desde marzo. La temporada iba a ser de menos a más, lo sabíamos.

Un Granada castigado tras serie larga y prórroga, un Leyma con una semana de recuperación. ¿Era ese primer partido su momento?

Sí. Había cosas a nuestro favor y había que aprovecharlas. Somos uno de los mejores equipos físicos de la LEB y se daban todos los ingredientes para poder llevarnos el partido, si estábamos bien, y así ha sido. Les apretamos físicamente, lo acusaron.

Rotación, defensa. ¿Deben hacer mucho sus rivales para ganar?

Es más fácil frenar a un equipo que ataca que a una buena defensa. Nosotros, estando bien, es muy difícil ganarnos una serie y si fuesen a cinco, más aún. Lo sabemos y en defensa no podemos fallar. Ya en ataque habrá días peores o mejores y los disfrutaremos y se pondrá de cara.

¿Referentes como usted vinieron al Leyma para este tipo de partidos?

Yo no soy un jugador de hacer muchos números en los equipos en los que he estado. Por ejemplo, en Burgos no pasé de 14 de media en mi mejor momento. Mi trabajo es tener organizado el equipo, que se hagan las cosas bien, intentar ejecutar lo que dice Sergio y poner ese plus de energía, además de los puntos que pueda tener. Tanto Dago como yo estamos aquí y se nos pide dar ese pequeño salto de experiencia de cara a los play off y están saliendo bastante bien. Son los partidos que nos gustan y Dago está increíble.

“No por venir de ACB vas a meter 25 puntos, sé por qué me ficharon”

¿Es consciente de esa exigencia?

También soy aficionado y también veo que cuando el Atlético ficha a Suárez, espera que meta goles y que esté en partidos importantes y entiendo que de Dago, de mí o de Oswa, que somos los que más conocemos la liga, se esperen este tipo de cosas. En mi defensa, digo que hay que conocer al jugador. Sé por qué me ficharon y saben lo que soy y están contentos. Pero porque vengas de ACB no significa que vayas a hacer 25 puntos, eso es lo único. Por lo demás, soy consciente de que el objetivo era meterse y ahora es aportar experiencia en play off.

Pero ser un jugador de momentos importantes es mucho más que meter canastas. ¿No lo ve así?

Desde luego. Es cierto que la experiencia hay que crearla, tener un bagaje... Saber llevar los partidos, cómo jugar en cada momento es más importante que un jugador con 20 puntos de media que a lo mejor en el play off no sabe enfocarlo o se calienta de más, que es lo que le pudo pasar a Murcia con Martin, que mete 30, pero que luego se le va de las manos en dos pérdidas. Estos partidos son como una partida de ajedrez y necesitas a las mentes que piensen mejor, que tengan la mayor frialdad para estos momentos, no tantos a anotadores. Hace falta gente para jugar ese tipo de partidos.

¿Es más importante su rol por la baja de Pecius?

Somos un equipo coral. Un día McGhee, otro Dago... No solo en el juego, también en carácter. Pecius ya conocía al equipo y era el que seguía la línea, el que más entendía a Sergio. Nosotros tenemos un vestuario con bastantes lituanos y era el enlace. Desempeña una función de unir, aunque luego es reservado, pero si es uno de los que suman, de los que tiran del carro y de los que cuando se ponen las cosas difíciles, puedes mirar al lado y decirle ‘vamos a apretar’ y el resto responde.

¿Espera un Granada con más resuello en el segundo partido?

Aire nos faltará a los dos. El Granada se juega la vida. Vendrá con sus errores estudiados y con la idea de matarnos. No tienen nada que perder. Saldrán sin presión y a morder, pero cuando ya se esté cerrando el partido, les puede pasar factura que se jueguen la temporada en unos minutos. El principio va a ser de una final de cualquier deporte. Van a salir intensos, a apretar, a cerrar líneas de pase, a correr y a hacer daño. Yo, al menos, si fuese ellos, es lo que haría.

Los tuvieron más de siete minutos sin anotar en el último cuarto. ¿Cómo sube esa adrenalina?

A nosotros nos gusta defender y cuando encadenas acciones de ese tipo y ves que el otro equipo no es capaz de sacar de banda, es como un mate en ataque a nivel anímico. Cuando hiciste cinco jugadas así, estás más cerca de la sexta. Cada vez se les hace el aro más pequeño y nosotros somos más grandes. Es una de las mejores sensaciones que hay. Cuando estás sólido en defensa eso se transmite al ataque.

Ya mandó un mensaje a la afición a través de las redes sociales. ¿Por qué en este momento?

Estamos superagradecidos. Sé que se va a llenar y van a apretar porque con las ganas de baloncesto que hay... Quería que supiesen que los echamos de menos y que los necesitamos. Que si se gana, hay que disfrutarlo juntos y crear conexión, que es lo más bonito y es por lo que se juega. Era para crear la chispa.

Al llegar dijo que tenía química con el proyecto, que le llamaba. ¿Ha seguido existiendo?

Sí. Veo un equipo sano, un buen proyecto, lo único que he echado de menos es al público y es normal. No ha habido esa conexión que se genera al meter una canasta y celebrarlo. Es más frío. Es el único pero, aunque es algo en lo que el club no puede hacer nada, es el COVID. Las referencias eran buenas y sin peros. Es un club en crecimiento y tiene cosas mejores y peores y para nada me arrepiento. Estoy identificado y con ilusión de estar en una ciudad que conocía desde hace tiempo.

¿Sabe que su fichaje se entendió como un mensaje?

Cuando fiché, al venir de ACB, se creó esa idea, pero yo creo que el Leyma ha ido en serio desde hace años. Y como volvía Dago también... Estoy orgulloso y contento de que si ha sido, que el proyecto tenga fuerza. Si en algo ayude en eso, pues encantado. Tenía ganas de venir aquí, además de por la ciudad.

¿Se le va la cabeza a una final con el Breogán o es pronto?

Es inevitable. Soy muy de ir partido a partido y ni siquiera estoy pensando en un tercero en Granada. Ayer (por el miércoles) en el bus hay momentos en los que te motiva y te ilusiona pensar en que si te tocase Alicante, tendríamos factor cancha, pero habría que ir allí y es un equipo que no se nos da del todo bien, o que si fuese Breogán, habría derbi y estaría al lado. Son cosas que me gustan porque calientas y te motivas. Pero no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo y a mí y al equipo seguro que no nos pasará. En el vestuario tenemos seis partidos y ponemos cruces para ir tachándolos; tenemos claro el camino.